Wall Street encadenó su sexta semana de ganancias con máximos históricos mientras el petróleo volvió a subir

Un repunte en el empleo y sólidos resultados empresariales impulsaron a los principales índices de Nueva York, mientras que la Reserva Federal mantiene sin cambios la política monetaria y los inversores analizan la persistencia de tensiones en Oriente Medio

Fuente: infobae.com

Wall Street alcanzó nuevos máximos históricos el viernes, respaldado por un mercado laboral más robusto de lo previsto y por sólidos resultados corporativos, mientras el precio del petróleo Brent superó los USD 101 por barril tras un nuevo intercambio de ataques entre fuerzas estadounidenses e iraníes en el estrecho de Ormuz.

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El S&P 500 avanzó 0,84% hasta los 7.398,93 puntos, el Nasdaq Composite subió 1,7% a 26.247,08 unidades y el Dow Jones Industrial Average (DJIA) sumó 12,19 puntos para cerrar en 49.609,16. Ambos índices encadenaron su sexta semana consecutiva de ganancias, la racha alcista más prolongada desde octubre de 2024.

El detonante del optimismo bursátil fue el informe de empleo de abril, que mostró una creación neta de 115.000 puestos de trabajo, casi el doble de lo que anticipaban los economistas. La tasa de desempleo se mantuvo estable en el 4,3%. Ese dato refuerza las expectativas de que la Reserva Federal mantenga las tasas de interés sin cambios en el corto plazo.

El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años cayó a 4,36% desde el 4,41% del jueves, aunque permanece por encima del 3,97% registrado antes del inicio del conflicto. Una encuesta preliminar de la Universidad de Michigan reveló que el ánimo de los consumidores sigue cerca de sus niveles más bajos desde 2022, con preocupaciones centradas en el precio de la gasolina y los aranceles, aunque las expectativas de inflación para el próximo año se moderaron levemente.

El sector tecnológico fue el principal motor del avance. Nvidia subió con fuerza, mientras que Micron Technology y Sandisk se dispararon ante la demanda sostenida de memoria y almacenamiento para centros de datos de inteligencia artificial. El índice Philadelphia SE Semiconductor acumuló en lo que va del segundo trimestre una ganancia de alrededor del 54%.

El precio del petróleo Brent supera los USD 101 debido a nuevos choques entre fuerzas estadounidenses e iraníes en Ormuz. (REUTERS/Amr Alfiky)

Akamai Technologies lideró las subidas individuales con un alza de 26,6% tras publicar resultados que superaron las previsiones y anunciar un contrato de USD 1.800 millones para proveer infraestructura en la nube a un cliente no identificado durante siete años. Monster Beverage trepó 13,6% después de superar las estimaciones de beneficio y ventas; las operaciones fuera de Estados Unidos representaron cerca del 45% de sus ventas netas totales, el porcentaje más alto en la historia de la compañía.

CoreWeave, en cambio, cayó 11,4% pese a duplicar sus ingresos interanuales. La empresa, que ofrece capacidad de cómputo para inteligencia artificial, registró pérdidas netas peores de lo esperado y proyectó ingresos para el trimestre en curso por debajo del consenso de analistas.

El crudo Brent para entrega en julio cerró en USD 101,29 el barril, con un alza de 1,23% —tras haber llegado a subir hasta un 3% durante la sesión— luego de que fuerzas estadounidenses dispararan y dejaran inoperativos dos petroleros iraníes sin carga que intentaban ingresar a un puerto iraní en el golfo de Omán. El West Texas Intermediate (WTI) para entrega en junio ganó 0,64% hasta USD 95,42 el barril. Pese al rebote del viernes, ambas referencias acumularon caídas superiores al 6% en la semana.

Analistas advierten que la reapertura total del estrecho de Ormuz y la normalización del suministro petrolero podría demorar semanas, incluso en el mejor escenario. (EFE/Martin Divisek)

El Brent cotiza por debajo de los máximos de más de USD 119 registrados durante los momentos más álgidos del conflicto, pero muy por encima de los aproximadamente USD 70 de finales de febrero, antes de que comenzaran los combates. El conflicto se inició el 28 de febrero con ataques aéreos conjuntos de Estados Unidos e Israel sobre Irán.

El viernes marcó el primer mes del alto el fuego acordado el 8 de abril, aunque los incidentes militares no cesan. La agencia iraní Fars reportó “intercambios de disparos” entre las fuerzas de ambos países en el estrecho antes de que se restableciera la calma. El presidente estadounidense Donald Trump insistió en que la tregua sigue vigente y reiteró su ultimátum exigiendo que Irán renuncie a sus ambiciones nucleares: “Quizás no se concrete, pero podría suceder cualquier día”, afirmó.

El secretario de Estado Marco Rubio señaló que esperaba para ese mismo día una respuesta iraní sobre unas negociaciones que describió como “serias”. El analista de Again CapitalJohn Kilduff resumió la situación: “Estamos en un punto muerto, y con razón. Estamos a las puertas de un avance decisivo en las negociaciones o de una reanudación de los combates”.

Fotografía de archivo de la bolsa española. EFE/ Vega Alonso

El analista de mercado de StoneXFawad Razaqzada señaló que los operadores confían en que el estrecho de Ormuz se reabrirá pronto y advirtió que, de concretarse, “se podría eliminar un riesgo importante para el suministro mundial de petróleo”. Barbara Lambrecht, de Commerzbank, precisó que fueron las “expectativas de una reapertura inminente del estrecho de Ormuz” las que provocaron la fuerte caída de los precios durante los últimos días, hasta que los nuevos ataques empujaron al Brent nuevamente por encima de los USD 100.

En paralelo, la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de Estados Unidos investiga operaciones con petróleo por un valor total de USD 7.000 millones realizadas poco antes de anuncios clave de Trump vinculados al conflicto, según informó Reuters el jueves. La mayoría eran posiciones cortas —apuestas a la baja— ejecutadas en la Intercontinental Exchange (ICE) y la Chicago Mercantile Exchange (CME) antes de declaraciones presidenciales que anunciaban retrasos en ataques, el alto el fuego u otros cambios de política hacia Irán que derivaron en caídas del mercado petrolero.

Los analistas de Rystad Energy advirtieron que, incluso en un escenario favorable con una reapertura gradual del estrecho en 30 días, “una recuperación significativa del volumen tendría lugar en junio como pronto”, y las llegadas a puertos procesadores se retrasarían entre cuatro y seis semanas adicionales. Así lo indicó Paola Rodriguez-Masiu, jefa de Análisis de Petróleo de la firma.

En los mercados internacionales, las bolsas europeas y asiáticas cerraron mayoritariamente a la baja. El DAX alemán perdió 1,3% y el Hang Seng de Hong Kong retrocedió 0,9%. El Kospi de Corea del Sur fue la excepción y avanzó 0,1% hasta un nuevo máximo histórico.

(Con información de AFP, EFE, AP y Reuters)