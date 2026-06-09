Ajedrez: Licael Ticona se consagra subcampeón en torneo internacional en Argentina

El tetracampeón boliviano de ajedrez sumó un nuevo logro internacional tras finalizar segundo en el torneo disputado en Rosario, Argentina.

Fuente: El Deber

El Maestro Internacional (MI) Licael Ticona, que representa a Santa Cruz y vigente tetracampeón del ajedrez boliviano, no para de sumar logros fuer del país. El fin de semana se consagró subcampeón del torneo denominado cuarto ITT de la Bandera en Rosario, Argentina.

Ticona (de 17 años) tuvo una destacadísima actuación en el vecino país, donde brilló ante ajedrecistas que de igual forma tienen diferentes títulos dentro del deporte ciencia. El evento se llevó adelante desde el 2 hasta el 7 de junio en instalaciones del Club de Ajedrez Cuatro Caballos de Rosario.

La modalidad de competencia fue de nueve rondas de 90 minutos más 30 segundos de incremento por movimiento. Ticona, quien en marzo pasado ganó por cuarto año consecutivo el título nacional, terminó la competición con 6 puntos, los mismos que cosechó el Maestro Fide (MF) argentino Luca Petti.

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Pero en el sistema de desempate salió favorecido el nacido en Cochabamba y con ello se quedó con el segundo lugar. El título fue para MF peruano Mario Arias (6,5). Sus triunfos fueron ante el MI argentino Juan Ibarra, los MF brasileños Luigy De Siqueira y Matheus Ribeiro; los MF argentinos Luciano Carrizo y Petti, además del también argentino Pablo Mizzau.

Mientras que perdió tres partidas ante el MI argentino Pablo Acosta, el MF peruano Arias y el MF argentino Cristian Sanhueza. Este torneo fue el inicio de los tres que tiene programados para este mes.

El segundo será el IV Chess Masters Ciudad de Buenos Aires (del 13 al 21) y el tercero lo disputará en el World Record Chess Marathon 2026, en Lima, Perú (25-28).