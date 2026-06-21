Albergue municipal abre sus puertas en la exterminal para personas en situación de calle

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

En instalaciones del exterminal de la ciudad, este sábado 20 de junio fue inaugurado el albergue municipal destinado a brindar refugio, alimentación y atención médica a personas en situación de calle durante la temporada de frío.

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Ex terminal se convierte en albergue temporal para personas sin hogar

El secretario de Salud del municipio, Carlos Gutiérrez, informó que el espacio ya se encuentra en funcionamiento con la atención a los primeros beneficiarios.

“Estamos justamente inaugurando hoy día sábado 20 de junio. Como ustedes ven, ya tenemos personas que están recibiendo el alimento de la noche y posteriormente pasarán al lugar que tenemos destinado para hacer uso de una de las camas y una frazada”, señaló la autoridad.

Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana, Paulo Viruez, explicó que se realizarán controles para el ingreso al albergue, con el fin de garantizar la seguridad de los huéspedes.

“Vamos a hacer una inspección de seguridad para evitar que ellos ingresen con sustancias controladas, armas u aliento alcohólico”, indicó.

La primera dama del municipio, Roxana del Río, destacó la apertura del espacio y llamó a la solidaridad de la población e instituciones para apoyar con donaciones.

“Estamos muy felices de anunciar que las puertas del albergue se abren esta noche y también aprovechamos para invitar a todas aquellas instituciones sin fines de lucro que se acerquen con la palabra del señor, con terapias ocupacionales para darle apoyo a nuestros huéspedes y también a la comunidad en general para que sigan donando colchas, abrigos, alimentos y también artículos de aseo personal”, manifestó.

En tanto, la directora de Género y Gestión Social, Lola Terrazas, resaltó el respaldo solidario recibido en los primeros días de implementación del proyecto.

“Estos primeros días, todo lo que hay es solidaridad de la gente. Entonces agradecemos a todas las personas, empresas que nos han hecho llegar su chompa, su frazada, colchoneta, arroz, plátano, sal, todo lo que hay es solidaridad de la gente”, señaló.

Desde el municipio se informó que el albergue funcionará inicialmente por alrededor de 50 días, aunque este plazo podría ampliarse en caso de que persistan las bajas temperaturas. Actualmente, cerca de 50 personas ya reciben atención, alimentación, evaluación médica y posterior ingreso a los dormitorios habilitados.