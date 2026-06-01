Bloqueos obligan a una pareja de ciegos a caminar por la carretera mientras cargaba a su hijo y su equipaje

Ambas personas caminaban en medio de la carretera con un bastón que les servía para guiarse mientras recorrían el tramo.

Fuente: Unitel

El hecho llamó la atención debido a que el hombre cargaba a su pequeño hijo en la espalda , mientras que su pareja arrastraba unas bolsas que aparentemente eran su equipaje.

Debido a los bloqueos en el departamento de La Paz, una pareja de personas ciegas se vio obligada a caminar un tramo de la carretera que estaba tomada por manifestantes, según un video que llegó a Yo Periodista.

Tanto el hombre como la mujer portaban un bastón blanco que les servía para guiarse por el camino, que estaba completamente vacío en medio del altiplano.

[Foto Yo Periodista – UNITEL ] / Las dos personas caminan en medio de la carretera

Sin embargo, se desconoce cuánto tiempo tuvieron que caminar estas personas debido a la medida de presión activada por los sectores campesinos.

En torno a las medida de presión, el ampliado de la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz determinó este domingo continuar con los bloqueos de carreteras y anunció que no asistirán al diálogo con el Gobierno.

Además, mantienen su pedido de exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz, según el exdirigente de los campesinos, David Mamani, que participó del ampliado.

“Hemos determinado continuar con el paro general indefinido (…) la base social ha decidido no haya traición y asistir al diálogo. Vamos a masificar los bloqueos”, dijo Mamani, en contacto con UNITEL.

Horas antes, el ampliado de la Central Obrera Boliviana (COB) determinó también continuar con las medidas de presión en las carreteras contra el Gobierno de Paz.