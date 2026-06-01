Bolivia comienza un nuevo mes cercada por los bloqueos

Durante el domingo, un ampliado de emergencia de la COB definió continuar con las medidas de presión y no asistir al diálogo convocado por la Iglesia Católica.

eju.tv / Fuente: Unitel

Luego de 31 días de cortes de ruta durante todo mayo, el Gobierno no encuentra solución a la protesta de campesinos y miembros de la Central Obrera Boliviana (COB), que rechazan el diálogo y continúan estrangulando a La Paz y a El Alto.

Durante el domingo, un ampliado de emergencia de la COB definió continuar con las medidas de presión y no asistir al diálogo convocado por la Iglesia Católica y organismos de derechos humanos. Marcaron una decisión clara: «El pedido de las bases es continuar hasta que el señor Presidente renuncie».

La otra cabeza visible de la protesta, la Federación de Campesinos de La Paz, Túpac Katari, también faltó al diálogo y se reforzaron los bloqueos de camino.

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Si Bolivia cerró la semana pasada con unos 70 bloqueos, comienza la presente semana con casi 90 cortes de ruta. El mapa estratégico se mueve. Si en mayo La Paz fue el epicentro de los bloqueos, ahora lo es Cochabamba con 30 conflictos en carretera.

Mientras tanto, la situación de La Paz y El Alto es apremiante: no se encuentran alimentos en los mercados, los hospitales sufren por oxígeno, medicamentos y alimentación para pacientes y las filas para cargar combustible se alargan centenares de metros.

Cochabamba también está cercada, por lo que ni siquiera la producción del propio departamento puede llegar al núcleo urbano, lo que ha causado que los precios suban, que pollos mueran en las granjas, que la cosecha se pudra en los caminos y que los productores se vean obligados a rematar su producción.

El Gobierno asegura que sigue apostando por el diálogo, luego de fracasar dos veces en su intención de abrir un corredor humanitario para abastecer La Paz y luego de que los movilizados respondieran a sus invitaciones a negociar ratificando los pedidos de renuncia y masificando los bloqueos.

Después de un mes completo de conflictos, la economía del país paga la factura. según los gremialistas, han perdido un 70% de sus ventas durante mayo y no tienen dinero para cubrir alquileres ni para pagar a sus proveedores.

Se ha dejado de exportar productos por más de 1.000 millones de dólares y la industria alimentaria del país ha dejado producir porque sus bodegas están llenas. La lista de afectados es larga: transportistas, comerciantes, agricultores, industriales, farmacéuticos y amas de casa no pueden trabajar, producir o alimentar a su familia.

Ante esto, la Cámara Nacional de Industria (CNI) lanzó un comunicado en el que exige al gobierno acciones inmediatas para garantizar el tránsito, el abastecimiento de productos y la seguridad de la población. La premisa es clara: la crisis ha alcanzado niveles inaceptables.