Bloqueos: Viajeros de vuelos a La Paz priorizan las conservadoras con pollo, dejan ropa atrás

Casi todas las personas, que viajan en avión con destino a La Paz, cargan con una conservadora con pollo y otros alimentos que escasean debido a los bloqueos instalados hace 40 días.

Fuente: Unitel

Los vuelos a La Paz se volvieron una de las pocas alternativas para que familias de Santa Cruz envíen encomiendas de comida a la sede de Gobierno, golpeada por bloqueos que impiden el ingreso normal de alimentos.

Desde hace varios días se puede apreciar que en el aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz, las personas que tienen vuelos a La Paz cargan con conservadoras llenas de carne de pollo y otros alimentos.

También se ha dado el caso que hay personas que solo llegan hasta la capital cruceña para comprar pollo y otros alimentos e inmediatamente regresar, también vía a aérea, a la urbe paceña.

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Alicia Quispe, una mujer que llegó desde La Paz, contó que allá el precio del pollo entero supera los 100 bolivianos, eso la motivó para viajar hasta Santa Cruz tan solo para comprar este producto y algunos alimentos más.

La situación de Alicia no es única. Un hombre que esperaba abordar un vuelo contó que llegó a Santa Cruz por motivos laborales y decidió comprar pollo para llevarlo a su familia.

Contó que antes de llegar a Santa Cruz le ofrecieron un pollo a 130 bolivianos, en Santa Cruz compró un pollo en 28 bolivianos, por lo terminó adquiriendo cuatro.

“Vale la pena al 100%, sería tonto si no llevo algo”, consideró.