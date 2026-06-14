Bolivia ingresa a su séptima semana consecutiva de bloqueos y la COB no responde al pedido de diálogo

Desde instancias como las centrales obreras departamentales vienen demandando a la COB sentarse a dialogar con el Gobierno; sin embargo, la decisión aún se hace esperar y el malestar crece entre diferentes sectores

eju.tv /Fuente: Unitel

Bolivia ingresará este lunes a su séptima semana consecutiva de bloqueos en medio de un creciente repudio a estas medidas de presión desde distintos sectores sociales y sindicales.

Mientras las restricciones en las carreteras cumplen 45 días y continúan afectando el abastecimiento, la producción y el comercio, las propias centrales obreras departamentales ya demandan una salida dialogada al conflicto.

El pedido de estas centrales fue elevado a su instancia máxima, la Central Obrera Boliviana (COB), a la cual piden encaminar un proceso de acercamiento con el Gobierno; sin embargo, la decisión aún se hace esperar, luego de que la organización matriz volviera a suspender este domingo el ampliado nacional que debía analizar esa propuesta.

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Desde la Confederación de Gremiales de Bolivia, el dirigente César González saludó la postura asumida por las centrales obreras departamentales y pidió que otros sectores sigan el mismo camino, ante la afectación que se viene registrando tras 45 días de bloqueo.

“Le han pedido al señor (Mario) Argollo, ejecutivo de la COB, ir al diálogo y pacificar de una vez el país. Saludamos esa postura e invitamos a los diferentes sectores, que en este momento están en puntos de bloqueo, tomar esa iniciativa, ese ejemplo, e ir a una mesa de diálogo”, dijo el dirigente.

La demanda de diálogo también es respaldada por la Confederación de Jubilados del Sistema Integral de Pensiones, cuyo dirigente, Rodolfo Ayala, adelantó que propondrá una “tregua social” con el objetivo de abrir espacios de concertación y encontrar una salida al conflicto.

“Vamos a presentar un documento, porque realmente lo que nosotros necesitamos es una tregua. Sí, hay que hacer esa tregua en la parte sindical y política, porque tenemos que resolver los problemas de nuestro país”, señaló Ayala quien apunta a participar en el ampliado de la COB, una vez que se defina nueva fecha.

En contraste con estas posiciones, el líder cocalero Juan Evo Morales cuestionó a las centrales obreras departamentales que impulsan el diálogo, advirtiendo que “no movilizaron nada en su departamento, están pidiendo diálogo. ¿Con qué autoridad? Y quiero que compañeros movilizados sepan. Véanlo quiénes son ellos”, manifestó.

Morales también sostuvo que las organizaciones movilizadas continuarán con las medidas de presión y defendió las protestas.

En medio de estas posturas, y con la COB aún sin definir una postura frente a los pedidos, desde la Iglesia Católica, donde el monseñor Sergio Gualberti pidió actuar con urgencia ante una situación.

“En particular, esta es una tarea muy urgente en nuestro país en estos tiempos. Un país dividido, enfrentado, donde reina la violencia, donde se juega con la vida de los demás, donde se desprecia la vida”, señaló Gualberti.

De esta manera, Bolivia iniciará este 15 de junio una nueva semana de bloqueos.