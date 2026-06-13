Campesinos de la FUTPOCH deciden suspender los bloqueos en Chuquisaca, pero exigen liberar de procesos a su dirigente

No obstante, la FUTPOCH advierte que en caso de no ser escuchados seguirán en «la lucha». El cuarto intermedio es hasta el ampliado que programó la organización para el 20 y 21 de junio

Por: eju.tv

Un ampliado de emergencia de la Federación Única de Trabajadores de los Pueblos Originarios de Chuquisaca (FUTPOCH) determinó suspender el bloqueo de carreteras en este departamento.

«Se otorga un cuarto intermedio de las medidas asumidas, dando paso a un corredor humano solicitado por la Gobernación, la Alcaldía, el Defensor Pueblo, la Brigada Parlamentaria por el bien del Departamento de Chuquisaca, hasta la convocatoria del Ampliado Ordinario de la FUTPOCH, a realizarse en el Municipio de Tarabuco para la fecha 20 y 21 de junio de 2026», señala la resolución

Asimismo, la organización campesina resolvió exigir que se levanten todos los procesos judiciales contra su máximo dirigente, Julián Romero.

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«Se exige se levante los procesos judiciales contra la Autoridad Ejecutiva Departamental de Chuquisaca FUTPOCH Julián Romero Bejarano, dejando sin efecto el mandamiento de aprehensión emitido en su contra, mismo que se encuentra en la clandestinidad», señala el documento.

El sector considera que estas acciones legales deben cesar para pacificar la región puesto que es parte de sus demandas.

La decisión fue asumida durante una reunión de emergencia, en la que también se instruyó a las bases suspender las medidas de presión y restablecer la circulación vehicular en las rutas afectadas.

No obstante, la FUTPOCH advierte que en caso de no ser escuchados seguirán en «la lucha».