Canadá gana por primera vez en un mundial y acaricia los dieciseisavos de final

Fuente: Visión 360

Antes del comienzo del partido, Canadá ya tenía buenos antecedentes en el Estadio BC Place Vancouver, donde hoy hizo de local contra Catar por la segunda fecha del grupo B: sus últimos cuatro partidos en este estadio habían sido victorias. Y superó las expectativas: ganó, gustó y goleó 6 a 0.

La victoria de Canadá, la primera en su historia en la Copa Mundial, fue de menor a mayor, con un juego asociado fluido y un gran despliegue de principio a fin. Catar, que sufrió mucho la intensidad canadiense, terminó con 9 jugadores por dos expulsiones.

El arranque fue parejo. La primera la tuvo el equipo catarí del español Julen Lopetegui antes del minuto, un centro que no pudo conectar Edmilson Junior. Lo mismo pasó enseguida en el área catarí con un centro peligroso que no pudo conectar Jonathan David. Los dos equipos demostraban que habían salido a buscar la victoria para alimentar sus chances de clasificar a los dieciseisavos de final.

Pero con el transcurso de los minutos, el juego de Canadá se fue imponiendo: tocaba bien y progresaba en ataque, con un movedizo Tajon Buchanan.

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Y el primero llegó a los 16’. Centro del lateral derecho Alistair Johnston, que recibió Jonathan David para patear fuerte al arco. Una buena atajada del arquero Mahmoud Abunada evitó el gol, pero el centrodelantero Cyle Larin pescó el rebote para poner el 1 a 0 y su segundo gol en esta Copa Mundial (ya le había convertido en el empate con Bosnia y Herzegovina).

Antes de la primera pausa de hidratación, el dueño de casa se imponía en el juego, era más peligroso y lograba reflejarlo en el resultado. Así llegó el segundo a los 29. Buchanan metió un amague fuera del área; no lo pudo parar la defensa catarí en todo el partido. Pateó al arco y el rebote fue capturado por Jonathan David, que metió el segundo gol a los 29’.

A los 33′ hubo una incidencia que cambió el partido: fue expulsado el lateral derecho catarí Ahmed Homam por una falta afuera del área. El panorama quedaba muy complicado para Catar: ya con 11 no manejaba el partido y ahora quedaba todo abierto para que Canadá metiera más goles. Julen Lopetegui metió cambios defensivos y armó una línea de cinco para tratar de contener a su rival.

Y el tercero llegó a los 45’+3′. Otra vez Buchanan imparable por la derecha, tocó atrás a Johnstone, que mandó un centro preciso. Cabeceó Larin, atajó Abunada, pero el rebote fue para Jonathan David, que metió el tercero y el segundo en su cuenta personal.

Así, el primer tiempo cerraba con una goleada 3 a 0 y Canadá tenía entre manos ya lo que podía ser su primera victoria en la historia de los mundiales.

Ismael Koné (centro), jugador de Canadá, es retirado en camilla. Foto: EFE

Grave lesión

Corrían pocos minutos del segundo tiempo, cuando el defensor Assim Madibo le arrastró la pierna a Ismael Koné y le provocó una seria lesión al volante canadiense que tuvo que salir. Madibo fue expulsado y salió conmocionado por lo que había provocado.

Koné se retiró escoltado por sus compañeros, en camilla y con la pierna inmovilizada. Con un brazo en alto se despidió del público que lo ovacionaba. El capitán Eustaquio se puso junto a los jugadores de Canadá en mitad de cancha y les habló. Estaban todos muy conmocionados. Y Catar se quedaba con 9.

Y la lluvia de goles no tardó en llegar. El cuarto fue un golazo de tiro libre de Nathan Saliba, que había reemplazado minutos antes a Koné. Un tiro con mucha rosca por afuera de la barrera, que pegó en el palo y entró. El homenaje para Koné fue inmediato: Saliba fue a buscar al banco de suplentes la 8 de su compañero y la levantó para que el público los ovacionara.

El quinto fue en contra de Mohamed Manai, que quiso despejar un disparo de los canadienses y la terminó metiendo en su propia valla. El sexto fue el hat trick de Jonathan David. A los 91, el delantero de la Juventus de Italia dominó la pelota en el punto penal y definió solo contra Abunada, que no pudo llegar a cubrirlo.

Con esta goleada histórica, y la primera victoria en su historia en la Copa Mundial, Canadá quedó primero en el grupo con 4 puntos y por encima de Suiza por diferencia de goles.

En la tercera y última fecha de la fase de grupos, Canadá se verá las caras con Suiza el próximo miércoles 24 de junio. Catar, por su parte, jugará su tercer partido el mismo día y a la misma hora contra Bosnia Herzegovina para cerrar el grupo B.

Síntesis

Canadá (6): Maxime Crépeau; Alistair Johnston, Luc De Fougerolles (Jacob Shaffelburg, m.71), Derek Cornelius (Moise Bombito, m.46), Richie Laryea; Stephen Eustáquio, Ismael Koné (Nathan Saliba, m.55); Tajon Buchanan (Niko Sigur, m.83), Ali Ahmed (Tanitoluwa Oluwaseyi, m.72); Cyle Larin y Jonathan David.

Catar (0): Mahmoud Abunada; Pedro Miguel, Boualem Khoukhi, Homam Ahmed, Ayoub Aloui; Issa Laye, Jassem Gaber (Mohamed Manai, m.46), Assim Madibo; Edmilson Junior (Ahmed Fathy, m.46; Lucas Mendes, m.87), Akram Afif (Alhashmi Alhussein, m.59) y Yusuf Abdurisag (Sultan Albrake, m.40).

Goles: 1-0, m. 15: Cyle Larin. 2-0, m.28: Jonathan David. 3-0, m.45+2: Jonathan David. 4-0, m. 63: Nathan Saliba. 5-0, m.74: Mohammad Al Mannai, en propia puerta. 6-0, m.90+2: Jonathan David.

Árbitro: Cristian Garay (CHI). Expulsó con roja directa a los cataríes Homam Ahmed, m.30, y Assim Madibo, m.53, tras revisión del VAR. Amonestó al canadiense Derek Cornelius y al catarí Ahmed Fathy.