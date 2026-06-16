COB atenta contra los fabriles: empresas dan vacaciones colectivas, forzosas y licencias sin goce de haberes por el bloqueo de carreteras

El bloqueo de carreteras afecta las fuentes de trabajo de los fabriles, que son afiliados a la COB. Foto: El Mundo.

El bloqueo de carreteras dispuesto por la Central Obrera Boliviana (COB), exigiendo la renuncia del presidente Rodrigo Paz, afectó a uno de los sectores afiliados a esa organización, como son los fabriles; las empresas optaron por dar vacaciones colectivas, forzosas, licencias sin goce de haberes e incluso se adelantaron las vacaciones del próximo año a los trabajadores, informó el secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores Fabriles de Cochabamba, Abraham Anzaldo.

Las empresas afectadas por la falta de materia prima y la imposibilidad de comercializar sus productos optaron por asumir esa medida extrema, que afecta a uno de los sectores emblemáticos de esa organización sindical, por el bloqueo de 45 días, que provoca una dura crisis al sector productivo del país.

La medida de presión dispuesta por la COB, en un inicio era para exigir la respuesta del Gobierno al pliego petitorio; sin embargo, la cúpula sindical optó por no acudir a las convocatorias realizadas por el Gobierno y, después, en un giro inesperado, el secretario ejecutivo de esa organización, Mario Argollo, demandó la renuncia del primer mandatario.

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Detrás de esa demanda aparecen dirigentes campesinos afines al expresidente Evo Morales, cocaleros del Chapare, quienes tomaron el control de las movilizaciones y de las decisiones, ante la ausencia del máximo dirigente, quien se declaró en la clandestinidad.

La Cámara Nacional de Industria (CNI) difundió un diagnóstico de los daños provocados a la economía por el bloqueo de carreteras; sostuvo que el desempleo, que estaba en el 4% antes del bloqueo, pasó a más del 15% y 20% de desempleo cesante y estacionario, debido a que las empresas han paralizado y han reducido la actividad económica.

Advirtió que, solamente en el departamento de La Paz, más del 70% de las 13 mil industrias que existen han paralizado o reducido su capacidad productiva.

Desde Sucre, la pasada semana, se informó que la Fábrica Nacional de Cemento (Fancesa) decidió dar vacaciones colectivas a sus trabajadores, debido a que los bloqueos impiden la comercialización a diferentes departamentos. Según el informe, además se decidió apagar uno de los hornos, debido a que, por los bloqueos, se dejaron de percibir al menos Bs 70 millones.

Además de la empresa chuquisaqueña, otras empresas como Embotelladora Boliviana (Embol) también suspendieron sus operaciones debido a la situación compleja que atraviesa el país, que afecta al abastecimiento y la transitabilidad. La empresa PIL Andina paralizó su planta en El Alto y redujo su producción al 25% tras dejar de recibir leche cruda. A estas empresas se suman otras más que enfrentan una difícil situación.

Ante esta crítica situación, que afecta directamente a los fabriles, el dirigente dijo que en los nueve departamentos se acordó que, a la cabeza de la Confederación Nacional de Trabajadores Fabriles, se busque una solución, considerando que es el sector más afectado por el bloqueo de carreteras.

Sostuvo que el sector fabril proviene del sector privado en un 100% y que ya se les había advertido a los dirigentes de la COB, hace dos semanas, que, debido a los bloqueos, no estaba entrando materia prima y que no se podía sacar la producción a la venta, y que incluso el pago de sus sueldos estaba en riesgo.

“Hemos informado que muchas empresas habían sacado vacaciones colectivas, vacaciones forzosas, en algunos casos licencias sin goce de haberes y, en algunos casos, peor todavía adelantando las vacaciones de 2027”, afirmó.

Por ello, explicó que, preocupados por lo que estaba pasando, analizaron la situación y decidieron reencausar la lucha por el pliego petitorio de la COB, la estabilidad laboral y mantener la Ley General del Trabajo sin modificaciones.

“A la fecha nosotros hemos reencauzado la lucha y, en Cochabamba, también la Central Obrera Departamental, en un ampliado, ha decidido conminar a la COB de una vez a sentarse a dialogar y a dar solución a este problema que, a la fecha, ya no es reivindicativo”, precisó.

Anzaldo informó que, hace semanas, el sector fabril insistió a la COB en que se busque una salida alternativa a esta problemática que solamente está afectando a los trabajadores y a la población en general.

Además, dijo que exigieron que en ampliados departamentales se vea la forma de resolver la situación y que, en un ampliado del sector fabril, en el que participaron los nueve departamentos, decidieron dialogar con el Gobierno central, para que de una vez se den soluciones a este problema.

“Es en ese entendido que el día viernes, como Federación Departamental de Fabriles de Cochabamba, hemos participado con las nueve federaciones de los nueve departamentos, a la cabeza de nuestra Confederación de Fabriles de Bolivia, en una reunión con el presidente Rodrigo Paz, para ver de una vez dar solución a esta situación”, explicó.

Sostuvo que el principal pedido al presidente fue que convoque a la COB, para que de una vez se dé solución a este conflicto que se arrastra desde hace varias semanas.

“Hay que aclarar que nosotros no hemos traicionado a nadie, únicamente hemos reencausado la lucha que se ha iniciado con nuestro pliego petitorio y reconocemos esa única lucha reivindicativa que es la que nosotros siempre hemos encaminado”, manifestó, ante las acusaciones de traición de parte de los sectores que insisten en continuar con el bloqueo de carreteras y rechazar el diálogo con el Gobierno.

Sin embargo, dijo que seguirán insistiendo a través de las entidades departamentales y nacionales para que se medie ante la COB y para que Argollo vaya a sentarse y dé solución de una vez, porque esto nos está afectando y nos está llevando a una crisis que se está agudizando, y el sector fabril es el que está siendo más afectado que los otros sectores.

El representante sindical relevó que, en el último ampliado nacional de la COB realizado, se vio que están participando sectores que no son afiliados a la COB. “Hay que ser sinceros, la columna vertebral son las centrales obreras departamentales, los brazos operativos directos de la COB”, sostuvo.

En ese ampliado, hay que denunciar que solamente estaban presentes tres centrales obreras departamentales, por lo que adelantó que se presentará una queja directa al Comité Ejecutivo Nacional de la COB, manifestó.

“Ni siquiera le han cedido la palabra a la COD de Cochabamba, que ha ido con un mandato de aquí (…) que nosotros queremos que se den solución y vayan al diálogo, se han enterado de esa situación y ni siquiera han dado la palabra al representante departamental”, denunció.

Ante estas actitudes de los dirigentes nacionales, Anzaldo denunció que “ya no existe la democracia sindical; allá simplemente se han encaramado sectores que dicen nosotros vamos a ir por esta posición y no nos interesa lo que piensen los demás”.

“En democracia sindical, les guste o no, tienen que respetar lo que dice un departamento; somos autónomos en nuestras decisiones y esa decisión que se toma en los ampliados es la que se va a llevar al ampliado nacional. Lastimosamente, no ha pasado esa situación”, afirmó.

A la fecha, lastimosamente la columna vertebral de la COB ni siquiera está participando de los ampliados, afirmó.

Anzaldo se pronunció respecto a la injerencia de Morales en las movilizaciones que se mantienen por 45 días. “Hace tiempo habíamos denunciado esta lucha reivindicativa por nuestro pliego petitorio; lastimosamente se han colado sectores radicales que no tienen nada que ver con lo que es la COB y eso ha sido lo que nos ha llevado hasta donde estamos”.

Precisó que, desde un inicio, denunciaron esa injerencia en su lucha, para que se haga con los sectores representativos, los sectores afiliados a la COB y no otros sectores que están aprovechando el momento y nos están perjudicando en gran manera.