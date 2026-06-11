Comisión de Constitución y el TSE coordinan aspectos técnicos de la nueva convocatoria para elegir magistrados

El vocal del TSE, Carlos Goytia; el secretario de Cámara, Fernando Arteaga; y el director nacional jurídico del Órgano Electoral, Reynaldo Irigoyen, brindaron información sobre el cronograma electoral, los plazos legales y las condiciones.

Los integrantes de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, presidida por Juan Del Granado, se reunieron con representantes del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para analizar aspectos técnicos, jurídicos y logísticos relacionados con el Proyecto de Ley Excepcional de Convocatoria para la Preselección de Postulantes y la Elección de Magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

“Es importante contar con la información necesaria respecto a aspectos de competencia del Órgano Electoral sobre las elecciones judiciales para la toma de decisiones acertadas dentro de la Comisión”, afirmó el diputado Del Granado.

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El vocal del TSE, Carlos Goytia; el secretario de Cámara, Fernando Arteaga; y el director nacional jurídico del Órgano Electoral, Reynaldo Irigoyen, brindaron información sobre el cronograma electoral, los plazos legales y las condiciones necesarias para llevar adelante las elecciones judiciales pendientes de este año.

Por su parte, Arteaga sostuvo que, desde el punto de vista jurídico, no existen impedimentos para la realización de los comicios judiciales. Recordó que una sentencia constitucional declaró desierta la convocatoria en algunos departamentos y que corresponde a la Asamblea Legislativa Plurinacional emitir una nueva convocatoria con reglas actualizadas y respetando los plazos establecidos.