Fuente: ESPN Corea del Sur juega ante República Checa en el Estadio Guadalajara, por la primera fecha del Grupo A del Mundial 2026. El equipo surcoreano apuesta por un juego rápido y ordenado, liderado por la experiencia de su estrella Heung-Min Son en el ataque y Kim Min-Jae en la defensa. Por su parte, el conjunto checo basará su estrategia en la fuerza física, la presión en el medio campo y el olfato goleador de Patrik Schick. Es un choque entre la velocidad asiática y la fuerza europea, donde el equipo que cometa menos errores se llevará tres puntos fundamentales. eju.tv





Corea del Sur afronta su undécima Copa del Mundo consecutiva y el Mundial de 2026 podría marcar el cierre de una era para la selección asiática. Son Heung-min y el guardameta Kim Seung-gyu, los jugadores más veteranos del plantel, apuntan a disputar su última justa mundialista mientras lideran una generación que gana cada vez más espacio en el futbol europeo.

El capitán Son Heung-min sigue siendo la gran figura del equipo. Desde su debut mundialista en Brasil 2014, el atacante ha disputado 10 partidos en Copas del Mundo y ha contribuido directamente en cada edición en la que ha participado. A sus 35 años, llega como el referente ofensivo y buscará mejorar sus registros de tres goles y una asistencia en la máxima vitrina del futbol internacional.

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Bajo los tres palos, Kim Seung-gyu también aporta experiencia. El arquero apunta a su cuarta Copa del Mundo, aunque solo ha tenido actividad en dos de las tres anteriores. Su titularidad no está garantizada, especialmente tras superar una lesión seria el último año. En Mundiales suma cinco partidos, con nueve goles recibidos y una sola portería en cero.

La nueva generación de Corea del Sur

Uno de los pilares del relevo generacional es Kim Min-jae, defensa del Bayern Múnich y líder de la zaga. El central ya cuenta con experiencia mundialista y presume 79 partidos como internacional, en los que ha aportado cuatro goles. Su solidez será clave para que Corea del Sur aspire a competir en Norteamérica 2026.

En ofensiva, Kang-in Lee se perfila como el talento joven más destacado. El mediocampista del PSG llega respaldado por su crecimiento en Europa y su sociedad con Son será fundamental para potenciar el ataque surcoreano.

Corea del Sur intentará consolidar el avance que mostró en Qatar 2022, donde rompió una racha de cuatro eliminaciones consecutivas en fase de grupos al alcanzar los octavos de final. En 2026, el objetivo será dar un paso más y pelear por un lugar entre las ocho mejores selecciones del torneo.