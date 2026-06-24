Delcy Rodríguez declara estado de emergencia en Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, declaró «estado de emergencia» tras los potentes sismos registrado la tarde de este miércoles en el país sudamericano.

«Estamos en este momento declarando el estado de emergencia, tal como lo contempla nuestra Constitución», dijo Rodríguez en un mensaje a la nación.

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La mandataria encargada indicó que fueron dos los potentes movimientos telúricos que afectaron al país. «El día de hoy alrededor de las 06:00 de la tarde, ocurrieron dos sismos seguidos; el primero, de 7,2, y seguidamente uno de 7,5«, detalló y mencionó que al momento de su declaración ya se había registrado al menos 20 réplicas.

Rodríguez señaló que este evento, de «graves consecuencias», afectó a varias entidades del país, como Caracas, donde hubo derrumbes de edificios en distintas parroquias; así como los estados Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo y Falcón.

Medidas

«El primer mensaje para nuestro pueblo es mantener la unión para salvar vidas«, dijo la mandataria encargada, que señaló que la primera medida, tras ocurridos los sismos, fue la activación de todas las autoridades y del sistema de protección civil para la «tarea de rescate», en las cuales se encuentran actualmente.

«Rescatar vidas y luego, bueno, abordaremos lo que tiene que ver con la recuperación de infraestructuras, recuperaciones materiales», enfatizó; y pidió a la población evacuar las viviendas hayan sufrido graves afectaciones.

Señaló que han activado «toda la red de salud pública y privada del país, sobre todo en las zonas más afectadas para atención de los heridos». «Quiero pedir a los médicos, enfermeras, a todo el personal de salud en su conjunto para que se dirijan a sus puestos de trabajo y podamos atender a las personas que están ya siendo llevadas a las emergencias», exhortó la presidenta encargada.

Anunció que fue suspendido el sistema Metro de Caracas y el ferrocarril que une a la capital con poblaciones del estado Miranda, «para facilitar labores tanto de rescate como de recuperación de infraestructura vital».

Asimismo, informó sobre la suspensión de clases escolares en los siguientes días de esta semana y de «actividades no cónsonas con servicios esenciales».

A los anuncios se sumó el cierre del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, el principal del país, «por graves daños a su infraestructura».

Durante su discurso, Rodríguez agradeció a los distintos gobiernos que se comunicaron con Venezuela para «ofrecer solidaridad y apoyo», entre ellos EE.UU., Panamá, Catar, Cuba, Nicaragua, Turquía, Jordania, Barbados, Curazao, Colombia, Reino Unido, Brasil y México; así como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y otros organismos multilaterales.