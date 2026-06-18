Día 50 de bloqueos: Diálogo no avanza por detenidos y sectores desesperados rematan productos

Bolivia cumple este viernes 50 días de protestas convocadas por la Central Obrera Boliviana (COB) y campesinos, sectores que condicionan el avance en el diálogo con el Gobierno a la liberación de los detenidos. En medio de esa situación, hay familias y sectores desesperados y en algunos casos se han visto obligados a ‘rematar’ lo que les queda para recuperar algo de lo que han invertido.

Uno de los más golpeados es el avicultor. Las granjas de Santa Cruz no pueden trasladar su producción a departamentos como La Paz, Oruro y Cochabamba.

Esos bloqueos provocan la escasez de este alimento en La Paz, donde un kilo de pollo llegó a cotizarse hasta en 40 bolivianos, mientras en Santa Cruz existe una sobreoferta y en los mercados se ofrece este mismo producto hasta en 10 bolivianos por kilo o incluso a Bs 9,5 si se llevan 9 pollos.

Algo similar ocurre en Los Negros, localidad de los valles cruceños, donde la señora Emma, una productora, se vio obligada a rematar su cosecha cuando llegó la capital.

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Ella contó que tuvo que trasladarse a Santa Cruz para rematar lo que tenía y de esa manera recuperar algo de inversión que realizó. En tono pesimista señaló que será difícil recuperarse de este golpe económico.

Un productor de plátano de La Paz tuvo que vivir un vía crucis en las carreteras para tratar de llegar a Santa Cruz. Partió con 600 racimos; sin embargo, gran parte se dañó cuando intentaba llegar al departamento cruceño.

La desesperación también golpea a choferes del transporte pesado varados en las carreteras. Entre lágrimas cuentan que no pueden abandonar sus vehículos, pero al mismo tiempo ya no tienen nada para comer.

En medio de este panorama, el Gobierno y la COB iniciaron un primer encuentro en el marco del diálogo que busca liberar las carreteras de Bolivia; sin embargo, la COB y los campesinos Túpac Katari pusieron como condición para avanzar la libertad de sus detenidos.

El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, manifestó que existe una comisión que evalúa la situación de los detenidos; sin embargo, señala que no hará cumplir la ley.