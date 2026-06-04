Dockweiler anuncia que la Alcaldía de La Paz seguirá vendiendo pollo mientras dure el conflicto

Gracias a la intervención directa en la logística y la reducción de intermediarios, el producto llega a las familias paceñas a Bs 28 el kilogramo, incluso considerando los costos del transporte aéreo.

Por: eju.tv / Video: Que No Me Pierda

La Alcaldía de La Paz comenzó a vender carne de pollo, un producto que falta en los mercados debido al bloqueo de caminos que golpea al departamento. El alcalde de La Paz, César Dockweiler, anunció que este plan se mantendrá vigente mientras dure el conflicto.

«Me reportaron que hay unas filas enormes, pedimos disculpas a nuestros vecinos, esa es la cantidad que se puede traer en el avión, pero también hay el compromiso que mañana volvamos a hacer los puentes aéreos, pasado mañana también», indicó.

«Hasta que el conflicto sea resuelto, hemos tomado la decisión de poder participar de manera protagónica en la provisión de pollo y otros alimentos para la ciudad de La Paz», anunció la autoridad edil.

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El alcalde paceño explicó que el pollo se adquiere directamente de los productores en Santa Cruz, donde el kilo tiene un costo aproximado de Bs 14.

Gracias a la intervención directa en la cadena logística y a la reducción de intermediarios, el producto llega a las familias paceñas a Bs 28 el kilogramo, incluso considerando los costos del transporte aéreo.

En los mercados el kilo se vende en Bs 38, Bs 40 y más. En las tiendas de la estatal Emapa el producto se vende en Bs 35.

En una primera jornada, se trasladaron 7.000 kilos de pollo y luego llegaron otros 7.000 kilos en un segundo vuelo, que se distribuyeron en puntos céntricos de algunas zonas, entre ellas la Subalcaldía Cotahuma, el Palacio Consistorial y la Subalcaldía Sur.

«Lo dijimos y lo estamos cumpliendo. Nuestro deber es proteger a las familias paceñas y buscar soluciones donde otros ven obstáculos. Cada vuelo que llega es una respuesta concreta para quienes hoy sienten preocupación por el abastecimiento y el costo de los alimentos», señaló la autoridad.

La iniciativa forma parte del Corredor por La Paz, una estrategia impulsada desde la Asamblea de la Paceñidad para proteger a la población frente a la crisis y asegurar que los alimentos lleguen a quienes más los necesitan.

Como parte de esos esfuerzos, Dockweiler informó que realizó gestiones con representantes diplomáticos de Argentina y Brasil para explorar la posibilidad de contar con aeronaves adicionales que fortalezcan el puente aéreo humanitario.

En caso de concretarse, anunció el municipio asumirá los costos operativos necesarios para garantizar la continuidad de los vuelos.

«Vamos a seguir gestionando, trabajando y tocando todas las puertas necesarias para que los alimentos lleguen a las familias paceñas y lleguen a un precio justo», concluyó.