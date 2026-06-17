El BCB tiene pendientes otras dos operaciones de venta futura de oro que comprometió la gestión de Arce

Quedan pendientes las operaciones que se ejecutaron el 29 de agosto y el 10 de octubre de 2025 por 1,1 toneladas y 1,2 toneladas de oro, respectivamente.

Por: eju.tv

Durante la gestión 2025, la anterior administración del Banco Central de Bolivia (BCB) realizó diversas operaciones de venta futura de oro mediante la opción de pignoración, que significa comprometer el metal como garantía para obtener dólares.

El lunes 15 de junio, el BCB cumplió con el pago de una operación en la que se comprometió 4,3 toneladas de oro, pero se trata del cierre de una primera operación «de las tres heredadas» de la gestión anterior.

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En un informe anterior, el ente emisor detalló que el 17 de junio, el 29 de agosto y el 10 de octubre de 2025 se realizaron tres operaciones de venta forward de oro por 4,3 toneladas, 1,1 toneladas y 1,2 toneladas, respectivamente.

Por estas operaciones se recibieron flujos de divisas por $us 468,9, millones, $us 119,5 millones y $us 149,3 millones, respectivamente.

Las dos operaciones que quedan vigentes de venta forward vencerán el 27 de agosto y el 9 de

octubre de 2026.

Para cumplir con los compromisos originados en estas operaciones realizadas por la anterior administración del BCB, hasta octubre de 2026 se deben comprar en el mercado interno 6,6 toneladas, equivalentes aproximadamente a $us 921,2 millones, según el BCB.

Pasivos

Con el cierre de la operación de junio, se «libera al BCB de un pasivo adverso y coadyuva a la consolidación de toda la gestión macroeconómica, que es continuamente observada por las distintas agencias calificadoras en el mundo y principalmente por los distintos financiadores privados, bilaterales y multilaterales».

Estas operaciones contemplaron la pignoración con el objetivo de recibir divisas para atender obligaciones externas, entre ellas la importación de carburantes y el servicio de la deuda.

El BCB informó que el primer cierre fue posible mediante la ejecución de compras de oro realizadas en el transcurso de este año, que permitieron mantener el límite mínimo de 22 toneladas con las que debe contar el BCB, según la Ley 1503, garantizando plenamente la estabilidad e integridad de las reservas de oro.

Una vez completada la entrega del oro y cerrada la operación, las reservas internacionales disminuyeron en $us 586 millones en el rubro de reservas de oro, sin afectar el nivel de las reservas monetarias.

La actual gestión del BCB aseguró que «cumple con el compromiso institucional de corregir operaciones atípicas realizadas en años anteriores que comprometieron la disponibilidad de las Reservas Internacionales y generaron costos financieros para el Ente Emisor».

Así también mantiene la eficiencia en la administración de los activos internacionales y la continuidad de las operaciones financieras globales.