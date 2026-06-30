El Concejo de La Paz aún no puede completar su directiva; van 15 intentos fallidos

Según el bloque opositor, que controla el Concejo, este hecho impide su funcionamiento regular institucional, que a la fecha tiene más de 8.000 trámites municipales paralizados.

Por: eju.tv / Video: Concejo de La Paz

La elección de la Vicepresidencia del Concejo Municipal de La Paz volvió a quedar en suspenso este lunes por quinceava ocasión. Hace casi dos meses que no se resuelve el conflicto entre el oficialismo y el bloque de oposición.

La denominada «sesión instalatoria» se registró el 3 de mayo, pero el trámite no avanza por la inasistencia de los tres concejales de la bancada oficialista de Innovación Humana, que no reconoce a la directiva actual.

Según el bloque opositor, este hecho impide el funcionamiento regular institucional del órgano deliberante, que a la fecha tiene más de 8.000 trámites municipales paralizados.

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La presidenta del Concejo Municipal de La Paz, Waldy Caballero, anunció que ella y sus colegas seguirán trabajando pese a esta situación.

«Lamentablemente, una nueva sesión la estamos suspendiendo, hay un cuarto intermedio hasta el próximo lunes. Los concejales de Innovación Humana están violando los derechos de los ciudadanos porque no están asistiendo», señaló.

Indicó que pese a estas trabas, el Concejo Municipal continúa desarrollando sus funciones atendiendo a los vecinos en los Macrodistritos, con la presentación de proyectos de ley, minutas de instrucción, el inicio del trabajo para la Carta Orgánica Municipal, solicitudes de fiscalización y otras tareas.

Caballero volvió a convocar a los concejales oficialistas, que reclaman la presidencia del Concejo e impulsan acciones legales.