El Legislativo aprueba el decreto del Gobierno y el estado de excepción está en plena vigencia

Con esa decisión, la medida asumida por el Gobierno está en plena vigencia tal como establece la ley que norma su aplicación.

Por: eju.tv / Video: Diputados

Por mayoría, la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó la madrugada de este domingo el estado de excepción que dictó el Gobierno de Rodrigo Paz para levantar los bloqueos en el país.

«Queda aprobada la resolución de la Asamblea que aprueba las medidas asumidas por el Órgano Ejecutivo a través del Decreto Supremo 5636, que declara estado de excepción en el Estado Plurinacional de Bolivia. Por lo tanto, queda vigente el estado de excepción en Bolivia», informó el presidente del Senado, Diego Ávila.

Con esa decisión, la medida está en plena vigencia tal como establece la ley que norma su aplicación.

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En el inicio de la sesión, el vicepresidente del Estado y presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Edmand Lara, expuso su rechazo a la medida, aunque dijo que convocó a la sesión para cumplir lo que establece la norma.

«Mi postura es clara, más allá de la postura de cada legislador, yo no estoy de acuerdo con el Estado de excepción, pero debo cumplir la ley y estoy obligado a convocar a sesión», señaló Lara, quien luego abandonó la sesión.

Según el presidente del Senado, Diego Ávila, el vicepresidente sufrió una descompensación, por lo que fue trasladado hasta un centro de asistencia por recomendación del servicio médico del Legislativo.

Medida

En la madrugada del sábado, el presidente Paz y su gabinete aprobaron el estado de excepción para frenar las protestas que se registran en algunos puntos del país.

Sectores de campesinos y militantes del expresidente Evo Morales exigen la renuncia de Paz y se movilizan hace más de 50 días.

Similar demanda tenía la Central Obrera Boliviana (COB), pero el viernes firmó un acuerdo con el Gobierno.

Denuncia

El presidente Paz Pereira denunció un intento de golpe de Estado desde el narcoterrorismo contra su Gobierno.

Esta decisión está plasmada en el Decreto Supremo 5636, norma que fue promulgada luego de haber agotado todas las instancias de diálogo con varias organizaciones sociales con las cuales se arribó a acuerdos y compromisos.

«Lo que hoy enfrenta Bolivia es una estrategia organizada de desestabilización contra la democracia y un Gobierno constituido, y debemos llamarla por su nombre: un intento de golpe de Estado desde el narcoterrorismo, contra un Gobierno democráticamente elegido», dijo Paz.

En el marco de la nueva medida, los militares y policías realizaron operativos el sábado y comenzaron con el desbloqueo de rutas.