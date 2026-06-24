El Molino-Monteagudo: Senadores esperan tratamiento directo del crédito este jueves

La urgencia de la solicitud radica en que el plazo para consolidar el crédito con el organismo internacional vence este 30 de junio.

Tramo El Molino-Monteagudo Foto: Radio Suprema

Los senadores chuquisaqueños Marcelo Cortez y Fátima Dávila presentaron formalmente ante la presidencia de la Cámara de Senadores una solicitud de dispensación de trámite y voto de urgencia para el tratamiento inmediato del Proyecto de Ley que aprueba el convenio de préstamo del Banco Mundial.

Este financiamiento está destinado al Programa de Resiliencia Climática en el Sector Vial, el cual incluye una inversión de 43,9 millones de dólares para la construcción del tramo III, El Molino-Monteagudo, en la ruta Diagonal Jaime Mendoza.

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La urgencia de la solicitud radica en que el plazo para consolidar el crédito con el organismo internacional vence este 30 de junio. Según explicó el senador Cortez, el proyecto se encuentra actualmente en la Comisión de Planificación y Finanzas de la Cámara Alta, por lo que se busca su tratamiento directo en el pleno durante la sesión programada para este jueves.

El legislador destacó que estos recursos son vitales para garantizar la integración vial y reactivar la economía regional tras un periodo prolongado de paralización y bloqueos en el país.

Como antecedente, este paquete de financiamiento, que suma un total de 118 millones de dólares para diversos proyectos nacionales, ya fue aprobado por la Cámara de Diputados la semana pasada. Tras la solicitud de los senadores, se espera que el Senado ratifique la norma para su posterior promulgación por el Ejecutivo.