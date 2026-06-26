El mundo se moviliza para asistir a Venezuela con rescatistas, ayuda humanitaria y recursos tras el devastador terremoto

Gobiernos, organismos internacionales y organizaciones humanitarias activaron un amplio operativo de asistencia para apoyar las tareas de rescate y atender a miles de afectados por los terremotos que dejaron centenares de muertos y heridos. Equipos especializados, hospitales de campaña, ayuda financiera y suministros comenzarán a llegar al país.

Fuente: Infobae.com eju.tv



La respuesta internacional comenzó a desplegarse pocas horas después de los dos terremotos que sacudieron el norte de Venezuela y provocaron una de las mayores emergencias de las últimas décadas en el país. Con al menos 188 personas fallecidas, más de 1.520 heridas y cientos de edificaciones dañadas o colapsadas, gobiernos de América, Europa y otras regiones pusieron en marcha operaciones para enviar rescatistas, personal médico, equipos especializados y ayuda humanitaria destinada a atender a miles de damnificados. La prioridad inmediata de la comunidad internacional es reforzar las labores de búsqueda de sobrevivientes entre los escombros. Para ello comenzaron a movilizarse brigadas entrenadas en rescate urbano, perros especializados en localización de personas atrapadas, ingenieros estructurales, médicos de emergencia y especialistas en logística que trabajarán junto a las autoridades venezolanas en las zonas más afectadas. => Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Las Naciones Unidas coordinaron la llegada de equipos internacionales de búsqueda y rescate para fortalecer las operaciones en terreno. El secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios, Tom Fletcher, advirtió que la magnitud del desastre obligará a mantener un esfuerzo sostenido durante los próximos días. “Los próximos días requerirán un enorme esfuerzo colectivo para apoyar la respuesta liderada por el gobierno y ayudar a las comunidades”, afirmó. También recordó que millones de venezolanos ya necesitaban asistencia humanitaria antes de los terremotos, por lo que la emergencia incrementa la vulnerabilidad de la población. Estados Unidos anunció uno de los mayores paquetes de apoyo. Además de movilizar equipos especializados de búsqueda y rescate, confirmó recursos económicos para financiar la respuesta humanitaria y facilitar el traslado de personal, equipos y suministros de emergencia. El secretario de Estado, Marco Rubio, sostuvo que la necesidad más urgente continúa siendo encontrar personas con vida bajo los edificios derrumbados. “La necesidad más inmediata en este momento son los esfuerzos de búsqueda y rescate”, declaró. El Pentágono también participa en la operación mediante apoyo logístico y transporte aéreo para acelerar el ingreso de insumos y personal especializado hacia las áreas afectadas. En América Latina, varios países activaron mecanismos de cooperación prácticamente al mismo tiempo. México confirmó el envío de un contingente compuesto por rescatistas militares, personal sanitario, perros especializados, aeronaves, equipos de rescate y medicamentos. La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la misión evaluará inicialmente las necesidades sobre el terreno para determinar si será necesario ampliar la asistencia. Brasil también organizó un importante despliegue humanitario. El gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmó que enviará un avión militar con bomberos especializados en rescates, técnicos de Defensa Civil, expertos en telecomunicaciones y el equipamiento necesario para instalar un hospital de campaña que permita ampliar la capacidad de atención médica en las zonas afectadas.