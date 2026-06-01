Escocia consigue una sufrida victoria ante Haití por el grupo C del Mundial

Los europeos ganaron por la mínima diferencia a los caribeños. Los dos equipos comparten el grupo con Brasil y Marruecos.

eju.tv / Video: ESPN

Escocia consiguió la noche de este sábado una sufrida victoria sobre Haití, en el complemento de la primera fecha del grupo C de la Copa Mundial de Fútbol.

Lo que en los papeles debía ser sólo un trámite para los europeos por poco se les va de las manos, ya que los caribeños dominaron varios pasajes del duelo y les faltó puntería para conseguir al menos un empate.

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El único tanto del compromiso fue obra del goleador John McGinn, quien a los 28 minutos del primer tiempo tomó por sorpresa a los haitianos, cuando más presión hacían para ponerse en ventaja.

Haití terminó mejor el primer tiempo ante Escocia. Si bien le costó comenzar en el complemento, el combinado caribeño retuvo la pelota y jugó cerca del área rival, pero no podía crear ocasiones tan claras.

Los escoceses tuvieron el segundo en los pies de McGinn. Pero la más clara del segundo lapso ocurrió al 84 minutos, cuando un cabezazo de Pierrot pasó rozando el palo. Ahí estuvo la paridad haitiana.

Con sufrimiento y sin brillar, Scott McTominay y compañía ganaron 1-0 en su estreno en la Copa del Mundo, a la que volvieron después de 28 años. Además, cierran la primera fecha como líderes del Grupo C, en el que están Brasil y Marruecos.