“Evo es parte de un plan conspirativo”: ministro Oviedo anuncia una denuncia penal contra el líder de los bloqueos

El ministro de Gobierno aclaró que aún no hay denuncias en contra del líder cocalero pese a que fue identificado como el que movilizó a pobladores para bloquear las rutas por más de 50 días

[Foto: Archivo ] / Evo Morales / Marco Antonio Oviedo

Fuente: UNITEL El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, respondió a las declaraciones que dio Evo Morales en las cuales afirmó que la intervención de las fuerzas del orden en el Estado de Excepción fue un fracaso.

La autoridad aseguró que quien fracasó fue él al no poder lograr la renuncia del presidente Rodrigo Paz; además, advirtió que el Gobierno alista procesos en su contra.

Oviedo le recordó al líder cocalero que los únicos puntos de bloqueo que se mantienen actualmente en el país se encuentran, principalmente, en el trópico de Cochabamba y dijo que las demás vías ya están expeditas.

En ese sentido, el ministro consideró que este nuevo escenario “no es una buena noticia para Morales”, ya que él buscaba derrocar al presidente Paz.

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“Evo Morales estaba bloqueando el camino para colapsar la economía, cosa que la lograron en parte; estaba bloqueando los caminos para destituir la presidencia de Rodrigo Paz, presidente constitucional; Evo Morales era parte de un plan conspirativo en el país”, manifestó el ministro a UNITEL.

“Desde ahí (desde el trópico) se distribuían los recursos, se mandaba la gente con explosivos, con la intención de tomar instituciones públicas, privadas, todo lo que se ha ido descubriendo en estos 50 días de bloqueos. Para él (Evo), obviamente, un operativo exitoso, como ha sido la aplicabilidad del Estado de excepción, tiene que ser una mala noticia”, señaló.

Pese a las afirmaciones de que Morales dirigió las movilizaciones que se realizaron en el país durante más de 50 días, el ministro aseguró que aún no hay una denuncia formal en contra del líder de los cocaleros, pero aseguró que en el Gobierno están trabajando en ello.

“Tenemos varias denuncias, no las tenemos contra Morales, pero, obviamente, los abogados de Defensa y de Gobierno están trabajando en una denuncia contra Evo Morales, porque además hemos colectado ya los elementos probatorios”, afirmó.

“Él ha instruido bloqueos; él ha incitado al bloqueo; él, en declaraciones propias, ha incitado al enfrentamiento entre bolivianos. Entonces, estos son suficientes puntos probatorios para iniciarle una denuncia de carácter penal y lo vamos a hacer”, dijo.

Asimismo, señaló que el Estado de excepción se mantendrá en el periodo de los tres meses que dispone la norma, donde se continuará trabajando en el despeje de las vías y en la recuperación de la pacificación del país.

“Tenemos hasta 90 días de aplicabilidad de este Estado de excepción, ojalá podamos acabarlo antes, de todas maneras, lo hemos hecho en un marco de no perjudicar la actividad privada en el país, que tan perjudicada se ha visto estas últimas semanas”, aclaró.

De acuerdo con el mapa de transitabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), durante las primeras horas de este lunes 22 de junio, las medidas de presión se mantenían en 12 rutas interdepartamentales, las cuales están principalmente en la carretera nueva entre Cochabamba y Santa Cruz, cerca del trópico, además de la vía que va hacia Oruro.

Fuente: UNITEL