Fallece Runy Callaú, el reconocido rescatista y voluntario cruceño

Fallece Runy Callaú, el reconocido rescatista y voluntario cruceñoCategorías VidaEtiquetas 25/06/2026 Runy Callaú se encontraba en Brasil donde debía ser sometido a una intervención quirúrgica. Runny Callaú, rescatista cruceño Fuente: Unitel.bo Este jueves, se registró el deceso del rescatista Runy Callaú, quien se encontraba en Brasil donde debía ser sometido a una intervención quirúrgica. En un breve contacto con UNITEL, David Callaú, primo de Runy confirmó que el rescatista estaba en Brasil como parte de un tratamiento ante un problema de salud. eju.tv En uno de los últimos videos publicados por Runy en su cuenta en Facebook, informaba que estaba a punto de ingresar a la intervención quirúrgica. Cabe recordar que el 2021, Callaú sufrió un accidente cerebro vascular, también conocido como un derrame cerebral, desde entonces el rescatista luchaba por recuperarse. => Recibir por Whatsapp las noticias destacadas El 2020, Callaú fue elegido diputado; sin embargo, un año después tuvo que enfrentar los problemas de salud que lo aquejaron hasta sus últimos días. Callaú fue reconocido por su solidaridad pues no dudaba en ofrecerse como voluntario para rescatar personas desaparecidas en áreas protegidas o que estaban atrapadas por algún turbión. La vicegobernadora Paola Aguirre compartió su sentido pésame y anunció que propondrá ante la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz “que se le rinda un reconocimiento póstumo, para que su legado quede inscrito también en la historia institucional de nuestro departamento”.