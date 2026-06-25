Felcn secuestra cargamentos de madera con destino a Uruguay, Reino Unido, EEUU y Brasil por sospecha de droga

Los operativos se desarrollaron entre el 23 y 25 de junio en coordinación con el personal de la Aduana Nacional, la Administración para el Control de Drogas (DEA), la Policía Federal de Brasil y el Ministerio Público.

eju.tv

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) secuestró en las pasadas horas de manera preventiva siete cargamentos de madera destinados a Uruguay, Reino Unido, Estados Unidos y Brasil, luego de obtener resultados positivos durante inspecciones realizadas en distintos puntos fronterizos del país, en el marco de una investigación por el presunto uso de exportaciones madereras para el transporte de sustancias controladas.

Los operativos se desarrollaron entre el 23 y 25 de junio en coordinación con el personal de la Aduana Nacional, la Administración para el Control de Drogas (DEA), la Policía Federal de Brasil y el Ministerio Público.

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La primera intervención se realizó el 23 de junio en el puesto fronterizo de Tambo Quemado-Pisiga, en Oruro, donde fueron sometidos a control dos tractocamiones con cargamentos de madera que tenían como destino Reino Unido y Estados Unidos. Tras la aplicación de técnicas de inspección manual, los equipos obtuvieron resultados positivos, por lo que se procedió al secuestro preventivo de la carga y a la toma de muestras para análisis de laboratorio.

Un día después, en Yacuiba, Tarija, efectivos de la Felcn y la Aduana Nacional intervinieron otros dos tractocamiones cargados con madera destinados a Uruguay. Luego de las inspecciones manuales y visuales también se obtuvieron resultados positivos, motivo por el cual la carga fue incautada y las muestras remitidas para los estudios técnico-científicos correspondientes.

En esta jornada, las acciones de control se extendieron al recinto aduanero de Arroyo Concepción–Puerto Suárez–Corumbá, en la frontera con Brasil, donde fueron intervenidos tres tractocamiones con madera cuyo destino final era el mercado brasileño. Al igual que en los anteriores operativos, los controles arrojaron resultados positivos y la Felcn procedió al secuestro preventivo de la carga.

Las intervenciones forman parte del reforzamiento de los controles a las exportaciones de madera dispuesto por las autoridades tras el hallazgo de droga impregnada en cargamentos bolivianos detectados recientemente en Chile y Brasil.

Tras anteriores hallazgos, la fiscal de Sustancias Controladas de Puerto Quijarro, Fabiola Paco, informó ayer que las inspecciones fueron intensificadas en todas las rutas de exportación de madera mientras continúan las investigaciones para establecer si organizaciones dedicadas al narcotráfico utilizaron este tipo de mercancía para enviar sustancias ilícitas al exterior.

Las muestras recolectadas en los tres operativos serán analizadas por el Centro de Investigación Técnico Científico en Sustancias Controladas (CITESC) de la Felcn, el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) y laboratorios especializados de Estados Unidos, como parte de la cooperación internacional.

Por el momento, los siete cargamentos permanecen bajo custodia de las autoridades, mientras la Felcn no descarta nuevas intervenciones en otras rutas de exportación vinculadas al sector maderero, en el marco de una investigación que continúa abierta.