Fiscalía admite denuncia contra Jhonny por caso hospitales móviles; Nayar: Los que le melearon a los cruceños van a pagar

La presidente del Concejo Municipal de Santa Cruz, Luisa Nayar, dio a conocer que la denuncia que interpuso en contra del exalcalde Jhonny Fernández y la exsecretaria de Salud Adriana Ameluge, por el sobreprecio en la compra de “hospitales móviles”, fue admitida por la Fiscalía Departamental.

Fuente: Prensa Luisa Nayar, presidente del Concejo

“Se ha admitido la denuncia de los hospitales móviles, dado que hay una muestra evidente de sobreprecio generado en la compra de estos hospitales móviles, ahora lo que corresponde es que realice la Fiscalía investigación respectiva y que se sancione con todo el peso de la ley”, dijo Nayar en conferencia de prensa.

Agregó: “la premisa es de que los que le melearon plata a las familias cruceñas, paguen por las consecuencias por haberle metido las manos a los bolsillos de la ciudadanía cruceña. Lo que corresponde es que la Fiscalía y la justicia actúen de manera imparcial y que se sancione con todo el peso de la ley”.

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En 2024, en la administración de Fernández se compraron cuatro “hospitales móviles”, con un sobreprecio de más de 2,8 millones de bolivianos. La legisladora edil denunció penalmente esta irregularidad por los delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y contratos lesivos al Estados.