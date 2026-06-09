Gobierno revela que el joven de Vilaque murió por un disparo que salió de los bloqueadores

El viceministro de Régimen Interior y Policía, Hernán Paredes, indicó que «el arma fue de una persona que estaba en el bloqueo».

Por: eju.tv / Video: No Mentirás

El viceministro de Régimen Interior y Policía, Hernán Paredes, reveló nuevos datos sobre la muerte de un comunario en Vilaque, durante el operativo «Corredor Humanitario Banderas Blancas».

La autoridad señaló que esta persona murió por un disparo que salió desde las filas de los movilizados.

«Ya ha sucedido en el pasado, que ellos mismos disparan contra algún compañero que también está bloqueando. Esa es una costumbre que ellos han hecho reiteradas veces», señaló en una entrevista con No Mentirás.

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«De hecho, en Vilaque, por las investigaciones, el arma fue de una persona que estaba en el bloqueo. O sea, no fue de una persona que sea del Ejército o de la Policía», indicó.

La víctima fue identificada como Víctor Cruz Quispe, quien perdió la vida a causa de un «traumatismo cervical penetrante por proyectil de arma de fuego», según el certificado de defunción.

El joven de 24 años de edad murió en la localidad de Vilaque del municipio de Calamarca, en La Paz, el 23 de mayo. El caso se investiga como un presunto homicidio, en medio de los bloqueos en la ruta La Paz-Oruro.

Paredes aseguró que la Policía ni los militares portaban armas letales ese día ni en las operaciones en San Julián, donde resultaron heridos de bala al menos dos uniformados.