La carga boliviana se acumula en Iquique; los camioneros no pueden llegar a su destino por los bloqueos

Se trata de un duro golpe al comercio exterior, que está paralizado hace más de un mes dejando millonarias pérdidas en el sector y el resto de la economía.

Por: eju.tv / Video: Fides

La única ruta expedita en Oruro es la carretera internacional hacia Iquique, en Chile, pero no circula el comercio exterior como se esperaba. Los transportistas temen quedarse en medio de las carreteras.

Debido a los bloqueos en otros puntos del departamento y de Bolivia la carga boliviana está paralizada en territorio chileno.

Se trata de un duro golpe al comercio exterior, que está paralizado hace más de un mes dejando millonarias pérdidas en el sector y el resto de la economía.

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«No solo nos perjudicamos los transportistas, también los importadores y comerciantes», lamentó el presidente de la Central de Transporte Pesado Nacional e Internacional de Oruro, Freddy Cruz, en un contacto con radio Fides desde Iquique.

Los transportistas esperan que, «de una vez por todas», el conflicto pueda ser superado, ya que la situación se hace insostenible con el pasar de los días.

Más de 1.500 conductores del transporte pesado están parados en las carreteras del país, muchos de ellos transportas mercancía para otros países.