La Paz vuelve a ser epicentro con 19 bloqueos; Cochabamba registra 17 este martes, según la ABC

Fuente: Unitel

Inicia el día 47 de conflictos en el país y 50 puntos de bloqueo continúan instalados este martes en carreteras de cinco departamentos, según los datos de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).

De acuerdo a los datos del mapa de transitabilidad, La Paz volvió a ser el epicentro de las movilizaciones con 19 rutas obstaculizadas, mientras que en Cochabamba hasta pasadas las 06:00 había 17.

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En Oruro son ocho los puntos de bloque y en Potosí se concentran cinco de las vías cerradas y en Santa Cruz continúa la ruta cerrada en San Julián, carretera que va hacia Beni.

Las medidas de presión son lideradas por sectores campesinos y de afines a la Central Obrera Boliviana (COB) que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

Por su parte, las afectaciones a consecuencia de los bloqueos se endurecen aún más, debido al desabastecimiento de alimentos, combustible, medicamentos y demás, que están afectando a varias regiones, principalmente en La Paz y El Alto.

Esto, además, continúa sumando las pérdidas millonarias de los diferentes sectores quienes ya han dado ultimátums al Gobierno para que busque una solución a los conflictos.