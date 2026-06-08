La semana arranca con lluvias y tormentas eléctricas en Santa Cruz

La semana arrancó con lluvias en la capital cruceña y se espera que la temperatura siga disminuyendo.

Fuente: Unitel

La semana arrancó con lluvias y tormentas eléctricas en la capital cruceña y se espera el descenso de temperaturas durante esta semana por el ingreso de un frente frío. Aunque desde la noche del domingo ya se registraban precipitaciones en algunas zonas de la ciudad, la intensidad se incrementó durante la madrugada del lunes con lo que incluso comenzó una tormenta eléctrica y el termómetro descendió hasta los 19 grados (°C). => Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

[Foto: Silvia Montero- UNITEL] / Debido a ls precipitaciones hay calles inundadas En esta línea, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) confirmó que este lunes ingresará un frente frío a Santa Cruz y otros cinco departamentos (Tarija, Chuquisaca, Cochabamba, La Paz y Pando). La pronosticadora del Senamhi, Gilda Mamani, indicó que este frente frío también provocará temperaturas bajas en otras regiones del país donde se espera que en algunas zonas ronden entre los 4 grados (ºC) y 6ºC en comparación a los registrados usualmente.

El frente frío se quedará gran parte de esta semana