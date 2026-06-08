La semana arranca con lluvias y tormentas eléctricas en Santa Cruz

La semana arrancó con lluvias en la capital cruceña y se espera que la temperatura siga disminuyendo.
Fuente: Unitel
La semana arrancó con lluvias y tormentas eléctricas en la capital cruceña y se espera el descenso de temperaturas durante esta semana por el ingreso de un frente frío.
Aunque desde la noche del domingo ya se registraban precipitaciones en algunas zonas de la ciudad, la intensidad se incrementó durante la madrugada del lunes con lo que incluso comenzó una tormenta eléctrica y el termómetro descendió hasta los 19 grados (°C).
[Foto: Silvia Montero- UNITEL] / Debido a ls precipitaciones hay calles inundadas
En esta línea, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) confirmó que este lunes ingresará un frente frío a Santa Cruz y otros cinco departamentos (Tarija, Chuquisaca, Cochabamba, La Paz y Pando).
La pronosticadora del Senamhi, Gilda Mamani, indicó que este frente frío también provocará temperaturas bajas en otras regiones del país donde se espera que en algunas zonas ronden entre los 4 grados (ºC) y 6ºC en comparación a los registrados usualmente.
En dos semanas comienza oficialmente la estación de invierno y los servicios de meteorología detallaron que esta será una temporada marcada por el fenómeno del Niño, lo que quiere decir que estará marcada por la sequía.