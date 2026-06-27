Las funerarias se ven desbordadas por la ola de calor en Francia

Al menos 109 personas han muerto en un solo día en París, donde las temperaturas superaron los 40 grados centígrados.

Fuente: RT.com

Los hospitales y las funerarias están desbordados debido a la ola de calor extrema que azota París, donde solo el viernes se registraron al menos 109 muertes relacionadas con el calor, según informó Franceinfo, citando a los servicios médicos de emergencia.

Esta semana, las temperaturas superaron los 40°C en Francia, lo que provocó la máxima alerta por calor en algunas zonas del país. Los servicios médicos que cubren París y los departamentos vecinos registraron alrededor de 3.400 llamadas la semana pasada, un aumento del 80 % con respecto a los niveles habituales, mientras que las visitas a urgencias aumentaron un 36%, según los hospitales públicos de París. Franceinfo informó que los servicios médicos atendieron al menos 30 paros cardíacos, incluido uno de un paciente con hipertermia cuya temperatura corporal alcanzó los 43,7°C.

Catherine Legall, jefa del servicio de urgencias del hospital de Argenteuil, en la región metropolitana de París, declaró a Le Monde que su hospital había experimentado un aumento repentino e inexorable de fallecimientos tras una semana de temperaturas extremas, registrando seis muertes en una sola noche.

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Gautier Caton, portavoz de la Federación Nacional de Servicios Funerarios (FNF), declaró a CNews que las funerarias de París estaban saturadas o casi al límite de su capacidad. Añadió que se vieron obligadas a ofrecer a las familias la opción de trasladar los restos de sus seres queridos a otras regiones.

Según RTL, las funerarias de otras ciudades, como Orleans y Nantes, también experimentaron un aumento considerable.

Aunque no se espera que la cifra final de fallecidos se publique hasta finales de año, la ministra de Sanidad, Stephanie Rist, advirtió el viernes que la ola de calor probablemente causaría un exceso de mortalidad, señalando que las intervenciones médicas de emergencia habían aumentado un 122 % en comparación con el mismo período de 2025.

El ministro del Interior, Laurent Núñez, declaró que 74 personas se han ahogado en ríos, estanques y piscinas en todo el país desde que comenzó la ola de calor el 18 de junio.

Las temperaturas extremas se han extendido por toda Europa, alcanzando máximos históricos en Dinamarca, Suiza y la República Checa, mientras que la compañía ferroviaria alemana Deutsche Bahn desaconsejó los viajes en tren no esenciales debido a las interrupciones en la red ferroviaria del país provocadas por el calor.

Sin embargo, el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, restó importancia a la situación, argumentando en un evento esta semana que «siempre muere más gente en invierno que en verano, porque el frío es un asesino mucho mayor que el calor», según Politico.