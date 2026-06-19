Los militares ya están en Bolivia, pero un vehículo, un fusil, pistolas y celulares siguen en poder de autoridades chilenas

Los uniformados retornaron al país el jueves después de una investigación en la que se estableció que no cometieron ningún delito cuando cruzaron la frontera.

Por: eju.tv

Chile aún tienen bajo su custodia un vehículo, un fusil, pistolas y celulares que fueron incautados en el operativo en el que cinco militares bolivianos cruzaron la frontera.

Los uniformados retornaron al país el jueves después de una investigación en la que se estableció que no incurrieron en ningún delito, informó el fiscal del Tamarugal de Chile, Milton Torres.

Las autoridades chilenas informaron que el material retenido permanecerá bajo custodia mientras se desarrollan las pesquisas del caso.

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Su eventual devolución deberá realizarse mediante los procedimientos establecidos entre las autoridades competentes de ambos países, informó el Ministerio de Defensa.

De acuerdo con el informe oficial, un vehículo institucional Toyota Land Cruiser con placa 4838-FUP permanece retenido en la localidad chilena de Colchane, junto a un fusil FAL, cinco pistolas de dotación individual, cinco teléfonos celulares, una tableta electrónica y una computadora portátil.

Los cinco efectivos militares del Grupo de Tarea Conjunta (GTC) “Huayllas” retornaron al país la noche del jueves luego de ser entregados por autoridades chilenas a personal de la Dirección General de Migración (Digemig) y de la Policía Boliviana en el paso fronterizo de Pisiga, en el departamento de Oruro.

El operativo

El Ministerio de Defensa informó que los efectivos del Grupo de Tarea Conjunta “Huayllas” fueron retenidos en territorio chileno luego de perder contacto con su unidad durante una operación de lucha contra el contrabando en el Salar de Coipasa.

Los militares se encontraban ejecutando operaciones de lucha contra el contrabando en el sector del Salar de Coipasa, en cumplimiento de la Orden de Operaciones N.° 037/26 del Comando Estratégico Operacional de Lucha Contra el Contrabando (CEO-LCC), cuando se perdió contacto con la patrulla desplegada en la zona.

Posteriormente, se confirmó que los efectivos habían cruzado la frontera hacia territorio chileno, donde fueron retenidos por autoridades de ese país. Tras las coordinaciones realizadas entre las instancias competentes de Bolivia y Chile, se concretó su retorno a territorio nacional.

La entrega se concretó a las 21:00 en instalaciones de la Dirección General de Migración de Pisiga, mediante el procedimiento de retorno fronterizo efectuado por la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile.

Los uniformados bolivianos fueron recibidos por funcionarios migratorios bolivianos y personal de la Policía Boliviana.

El teniente de navío Jaime Cristhian Zeballos Soto, los suboficiales Ramiro Álvaro Quisbert Vallejos, Nelson Frank Catari Rodas y Néstor Zapana Mamani, además del sargento segundo Luis Lenin Rodríguez Sanga ya están en el país.

El Ministerio de Defensa y el Comando Estratégico Operacional de Lucha Contra el Contrabando realizan el seguimiento permanente del caso y continuarán informando sobre los avances relacionados con la situación del personal militar y del material retenido, señala una nota de prensa.