Mapa de transitabilidad: estas son las rutas afectadas por los bloqueos en Bolivia

Aunque los bloqueos han disminuido ligeramente, Cochabamba y otras ciudades siguen paralizadas. Pasajeros, transportistas y familias enfrentan dificultades por el impacto en alimentos, combustible y medicamentos.
La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó que aún persisten 85 puntos de bloqueo activos en seis departamentos, afectando directamente el tránsito de personas, transporte de carga, alimentos, combustible y medicinas.
Rutas afectadas por departamento:
- Cochabamba: 19 puntos
- La Paz: 21 puntos
- Oruro: 18 puntos
- Potosí: 15 puntos
- Chuquisaca: 10 puntos
- Santa Cruz: 2 puntos
Aunque Cochabamba ha registrado una leve disminución de bloqueos, La Paz y El Alto siguen sufriendo la escasez de combustible, medicinas y productos básicos, dejando a miles de familias y transportistas en situación crítica.
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ABC recomienda:
- Consultar el estado de las carreteras antes de viajar
- Evitar traslados innecesarios
- Tomar previsiones si tu ruta incluye departamentos con bloqueos
La incertidumbre y el desabastecimiento siguen marcando la vida diaria de la población, mientras autoridades y transportistas esperan que se normalicen las rutas para garantizar seguridad y abastecimiento.