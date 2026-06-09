Mapa de transitabilidad: estas son las rutas afectadas por los bloqueos en Bolivia

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó que aún persisten 85 puntos de bloqueo activos en seis departamentos, afectando directamente el tránsito de personas, transporte de carga, alimentos, combustible y medicinas.

Rutas afectadas por departamento:

Cochabamba: 19 puntos

19 puntos La Paz: 21 puntos

21 puntos Oruro: 18 puntos

18 puntos Potosí: 15 puntos

15 puntos Chuquisaca: 10 puntos

10 puntos Santa Cruz: 2 puntos

Aunque Cochabamba ha registrado una leve disminución de bloqueos, La Paz y El Alto siguen sufriendo la escasez de combustible, medicinas y productos básicos, dejando a miles de familias y transportistas en situación crítica.

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ABC recomienda:

Consultar el estado de las carreteras antes de viajar

Evitar traslados innecesarios

Tomar previsiones si tu ruta incluye departamentos con bloqueos

La incertidumbre y el desabastecimiento siguen marcando la vida diaria de la población, mientras autoridades y transportistas esperan que se normalicen las rutas para garantizar seguridad y abastecimiento.