Messi iguala a Klose y se convierte en el jugador con más goles en la historia de los Mundiales

El delantero argentino alcanza los 16 goles en Mundiales tras marcar tres contra Argelia en su partido inaugural.

Fuente: Globo G1

Messi continúa haciendo historia. El argentino alcanzó los 16 goles en Mundiales este martes, al anotar tres tantos en el partido Argentina vs. Argelia , e igualó a Klose de Alemania como máximo goleador histórico de la Copa del Mundo. Es la primera vez que la estrella anota tres goles en un partido mundialista, convirtiéndose en el jugador de mayor edad en lograr un hat-trick en el torneo.

Messi anota el primer triplete del Mundial.

Esta es la sexta Copa del Mundo de Messi. En 2006 y 2018, el delantero marcó un gol en cada una; en 2014 anotó cuatro; y en la campaña que le valió el título en 2022 marcó siete más. Solo en Sudáfrica, en 2010, no logró marcar en una Copa del Mundo.

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Consulta la clasificación de los máximos goleadores en la historia de la Copa del Mundo:

Klose (Alemania) y Messi (Argentina) – 16 goles;

Ronaldo (Brasil) – 15 goles;

Gerd Müller (Alemania) y Mbappé (Francia) – 14 goles;

Just Fontaine (Francia) – 13 goles;

Pelé (Brasil) – 12 goles.

Fontaine ostenta el récord más impresionante y difícil de superar, al haber marcado sus 13 goles en una sola edición de la Copa del Mundo, en 1958.

Esta noche, contra Argelia en Estados Unidos, en el partido inaugural de Argentina para el Mundial 2026, Messi abrió el marcador con un magnífico disparo de larga distancia en la primera mitad. En la segunda parte, anotó su segundo gol tras un rebote del portero. El tercero fue un remate perfectamente colocado desde fuera del área. Messi fue sustituido en el minuto 34 por Nico Paz.

Poseedor del récord de goles marcados desde fuera del área de penalti en Copas del Mundo.

El argentino también logró otro récord con el gol. Ahora ha superado a Rivellino en la cantidad de goles marcados desde fuera del área. En total suma seis.

En la tercera victoria de Brasil en la Copa del Mundo de 1970, Rivellino anotó desde larga distancia contra Checoslovaquia y Uruguay, mientras que en la siguiente edición superó las defensas de Zaire, Alemania Oriental y Argentina. Messi ha marcado seis goles desde fuera del área, repartidos entre las ediciones de 2014, 2022 y ahora 2026.