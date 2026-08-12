Ante críticas, el Gobierno afirma que la Ley de Inversiones aplica «apropiadamente» la Constitución

El proyecto de Ley de Inversiones forma parte de un paquete de 12 iniciativas legales que anunció el gobierno de Paz para atraer inversiones

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La posibilidad de ir a una reforma constitucional antes de diseñar el proyecto de ley de Inversiones fue contemplada, pero tomaba al menos dos años y es necesario acelerar los tiempos para atraer inversiones “aplicando apropiadamente la norma madre”, afirmó el portavoz presidencial José Luis Gálvez.

“Ciñéndonos a la Constitución, tomando en cuenta el cumplimiento pleno de la Constitución, pero aplicando apropiadamente la norma madre, bien podemos avanzar sensiblemente en generar las condiciones de seguridad jurídica. Eso es lo que hemos planteado”, explicó sobre el proyecto de ley de Inversiones y las reacciones que desató.

Parte de la alianza Libre, del expresidente Jorge “Tuto” Quiroga, anunció que no apoyará la aprobación de la norma propuesta por el gobierno de Rodrigo Paz, porque —aseguraron— vulnera la Constitución Política del Estado al viabilizar los arbitrajes internacionales. Ante esa situación, afirmaron que primero debe ajustarse la Carta Magna.

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“Lo hemos escuchado y lo hemos contemplado en algún momento, pero ¿cuánto tiempo nos tomaría hacer una modificación parcial de la Constitución? Tendríamos que debatir primero, tendrían que plantearse las propuestas de cambios y luego hacer un referéndum; probablemente en el lapso de uno o dos años estaríamos en condiciones de tratar los mecanismos para reactivar la economía”, explicó Gálvez en Bolivisión.

Sin embargo, remarcó que en estos momentos la economía necesita certezas: “La economía está bastante dañada y necesitamos darles certezas a los empresarios, a los emprendedores, a los inversionistas nacionales y extranjeros para que esto cambie”, insistió.

El proyecto de Ley de Inversiones forma parte de un paquete de 12 iniciativas legales que anunció el gobierno de Paz para atraer inversiones en sectores estratégicos de la economía, como hidrocarburos, minería y energía.