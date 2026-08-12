“Van a seguir buscando”: chats hallados en San Ignacio revelan nuevos detalles sobre la muerte del teniente Salazar

El celular con los mensajes fue encontrado durante un allanamiento a una vivienda en San Ignacio, donde se secuestraron armas de fuego y se descubrió que existe otro sujeto involucrado en la emboscada contra policías en San Matías

eju.tv /Fuente:El Deber

Conversaciones encontradas en el teléfono celular de Mariela M. P., madre de Anderson Mateo R. M., alias ‘Mateo’, contienen referencias que podrían aportar nuevos elementos a la investigación por el asesinato del teniente Yerson Salazar Aliendres, ocurrido en la comunidad de Ascención de la Frontera, municipio de San Matías.

Los chats fueron encontrados durante un allanamiento ejecutado el 5 de agosto en un inmueble de familiares de ‘Mateo’, en San Ignacio de Velasco, dentro de una investigación inicialmente abierta por tenencia, porte o portación ilícita de armas de fuego.

El informe preliminar de la FELCC, al que accedió EL DEBER, señala que durante el operativo se secuestró una escopeta calibre 16, además de dos cartuchos del mismo calibre y un casquillo calibre 9 milímetros. También se revisó, con autorización de su propietaria, el teléfono de Mariela R. M., quien ya fue enviada a la cárcel de Palmasola por el lapso de seis meses.

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Fue en ese dispositivo donde los investigadores encontraron conversaciones que, según el informe policial, hacen referencia directa al asesinato del Yerson Salazar y a los movimientos realizados después del crimen.

Uno de los intercambios registrados en el teléfono contiene referencias al operativo de búsqueda del cuerpo del uniformado. “Van a seguir buscando, quieren el cuerpo”, señala uno de los mensajes. En la misma conversación aparecen referencias a una pista y posteriormente se menciona: “Ya lo pillaron al subteniente”.

El intercambio también hace referencia al despliegue de policías procedentes de La Paz y a la posibilidad de que ingresaran a diferentes estancias de San Matías donde presuntamente se encontraba ‘Mateo’.

“De La Paz se están yendo un montón de policías”, se lee en otro mensaje, seguido de una advertencia sobre el ingreso de los uniformados a las estancias.

Los investigadores también identificaron referencias a una camioneta de color celeste localizada cerca de una pista de Ascención de la Frontera, así como expresiones relacionadas con los propietarios del lugar.

La información resulta relevante porque el asesinato del teniente Salazar ocurrió en una zona fronteriza de San Matías, donde la Policía desplegó operativos para encontrar a los responsables y recuperar el cuerpo del uniformado. El hecho fue reportado el 30 de julio.

Otro segmento de las conversaciones hace referencia a la situación de ‘Mateo’, quien, según el informe policial, no fue encontrado durante el allanamiento y actualmente se desconoce su paradero.

En los mensajes se menciona que se encontraba en una estancia de San Matías y que estaba “recontra armado”. También se advierte sobre el riesgo de que las fuerzas policiales ingresaran al lugar. La conversación incluye además referencias a un posible traslado u ocultamiento y a personas que habrían acudido a recoger “las cosas”.

En otro intercambio, aparentemente entre Mariela y su hijo, se menciona que ‘Mateo’ había viajado a San Matías pese a que sus superiores le habrían recomendado no hacerlo. “Vino a recoger un arma”, señala uno de los mensajes registrados por los investigadores.

El informe policial también incorpora una conversación con un contacto identificado como “Majo Crédito”, en la que se hace una referencia explícita a la compra y posterior reventa de un arma.

En el intercambio, una mujer señala que su hijo habría comprado un arma para revenderla y que tenía dificultades para encontrar comprador debido a los operativos que había desplegado la Policía en San Matías.

Este elemento fue considerado por el investigador como un indicio de una posible actividad relacionada con la adquisición, comercialización o transferencia de armas de fuego, por lo que solicitó al Ministerio Público ampliar la investigación por el delito de tráfico ilícito de armas.

La Policía también pidió pericias balísticas para determinar el origen, características y situación legal de la escopeta calibre 16 encontrada durante el allanamiento, además de establecer si los cartuchos secuestrados son compatibles con el arma.

Fiscalía remite los chats por el asesinato

Anderson Mateo R. M. no se encontraba en el inmueble durante el operativo. El informe policial señala que se realizaron búsquedas iniciales, pero no se logró establecer su ubicación.

Por ello, el investigador solicitó al fiscal valorar la emisión de una orden de aprehensión, argumentando que existen indicios sobre su posible vinculación con la tenencia y eventual comercialización de armas y que su paradero es desconocido.

Entre los elementos mencionados por la Felcc están la escopeta encontrada en una habitación que presuntamente utilizaba, fotografías en las que aparecería portando armas, los mensajes sobre la supuesta compra de un arma para revenderla y las conversaciones relacionadas con su permanencia en San Matías.

Aunque la investigación iniciada en San Ignacio de Velasco corresponde inicialmente a la tenencia y portación ilícita de armas, el fiscal Sergio Jhonathan Riofrio Montalván dispuso remitir una copia del informe y del muestrario fotográfico al fiscal de San Matías que dirige la investigación por el asesinato del subteniente Salazar.

La resolución fiscal señala que los elementos encontrados podrían ser relevantes para esa investigación y que corresponde al fiscal de San Matías valorar su contenido dentro del proceso que ya cuenta con dirección funcional y control jurisdiccional.

De esta manera, los chats encontrados en el teléfono de la madre de ‘Mateo’ pasan a formar parte de nuevos elementos que deberán ser contrastados con el resto de las evidencias reunidas por los investigadores para determinar si existe una relación entre el sospechoso, el asesinato del subteniente y los movimientos registrados en la zona fronteriza después del crimen.

Si bien Mariela ya guarda detención en Palmasola por el delito de tráfico de armas , aún no se ha informado si se le amplió otra investigación por el asesinato del teniente.

Además, el director departamental de la Felcc de Santa Cruz, Jhonny Coca, dijo desconocer del informe fiscal remitido desde San Ignacio a San Matías que da cuenta de la existencia de ‘Mateo’ como otro involucrado en la emboscada a policías en Ascención de la Frontera.