Andres Zaratti renuncia de forma irrevocable al Viceministerio de Culturas

En una nota dirigida al ministro interino Héctor Francisco Huanca Gutiérrez, Zaratti sostuvo que las decisiones adoptadas “debilitan la institucionalidad cultural”

eju.tv /Fuente:Red Uno

Darío Andrés Zaratti Chevarría presentó este miércoles 12 de agosto su renuncia irrevocable al cargo de viceministro de Culturas y Folklore, según una nota interna dirigida al ministro de Turismo Sostenible, Culturas, Folklore y Gastronomía a.i., Héctor Francisco Huanca Gutiérrez.

En el documento, Zaratti señala que tomó la decisión después de una “profunda reflexión” y asegura que deja el cargo bajo el mismo sentido de responsabilidad con el que aceptó asumir esas funciones.

Cuestiona decisiones sobre la institucionalidad cultural

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Uno de los principales argumentos expuestos en su renuncia está relacionado con las decisiones que, según su criterio, se adoptan actualmente respecto al sector cultural.

“Las decisiones que se vienen adoptando debilitan la institucionalidad cultural y reducen las posibilidades de avanzar hacia una política pública integral, sostenible y acorde con la diversidad cultural del Estado Plurinacional de Bolivia”, señala en la carta.

Zaratti agrega que, por esa razón, no considera posible continuar en el cargo ni “validar con mi permanencia decisiones con las que no coincido”, cuyas consecuencias para el sector cultural califica como “profundamente preocupantes”.

Afirma que la cultura es subestimada

El ahora exviceministro también cuestionó lo que describió como una visión persistente dentro de las principales instancias de conducción estatal que, a su juicio, no dimensiona adecuadamente la importancia social y económica de las culturas.

“ Las culturas no constituyen un ámbito accesorio, no se reducen a la realización de actividades, espectáculos o acciones de promoción, ni mucho menos pueden ser tratadas como un simple insumo al servicio del turismo ”, sostiene.

En su criterio, la cultura constituye una herramienta estratégica para fortalecer identidades, preservar la memoria histórica, generar empleo e ingresos e impulsar las economías culturales y creativas.

Dice que intentó revertir la situación mediante el diálogo

Zaratti aseguró que durante su gestión buscó modificar esta visión mediante el diálogo, argumentos técnicos y propuestas presentadas en diferentes instancias.

Sin embargo, señaló que las posibilidades de incidir en las decisiones se habrían agotado.

“Cuando se han agotado las posibilidades reales de incidir y se constata la existencia de límites que impiden avanzar en la dirección con la que me comprometí al asumir esta responsabilidad, corresponde actuar en coherencia con mis convicciones”, manifestó.