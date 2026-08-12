Senado aprueba 8 meses de sanción sin goce de haberes para Nilton Condori

La comisión calificó como una “falta gravísima” las declaraciones y la postura del senador suplente y aplicó el inciso II del artículo 14 del Código de Ética del Senado que señala una sanción de “6 a 12 meses, sin derecho a percibir remuneración”. El pleno aplicó la media, ocho meses sin goce de haberes.

A principios de este año, Condori promovió un cabildo que obligaría a los legisladores y al Gobierno a reducirse los salarios. El cabildo que convocó y consolidó la federación Tupac Katari derivó en el pedido de renuncia del presidente Rodrigo Paz. Esta última acción provocó que se pida su separación de la Cámara de Senadores.

Condori llegó al Senado en las listas de Unidad. Es senador suplente de Soledad Chapetón. Se desmarcó con el pedido de reducción de salarios. El líder de su partido, Samuel Doria Medina, relató que Condori llegó en 2025 a su partido mostrándose como un abierto opositor al MAS y lo tomaron en cuenta por su llegada en las provincias de La Paz.

Condori desafió a sus detractores a aprobar su desafuero y dijo que él es de profesión maestro y volverá a las aulas. Además dijo que no vivió de la política como sus colegas, pero luego se descubriría que ya fue dirigente del MTS, trabajó en la Gobernación con Félix Patzi y luego siguió con la gestión de Santos Quispe. De tal modo que tiene un amplio recorrido político desde 2014 en distintos partidos.

Este caso fue el primer proceso de desafuero de un legislador desde 2002 cuando la Cámara de Diputados decidió expulsar al entonces diputado Evo Morales por los sucesos en el Chapare. Hasta el momento ningún otro parlamentario fue despojado de su curul pese a las denuncias que había contra varios de ellos.