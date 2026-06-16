¡Messi, Messi, Messi!

Messi anota un hat-trick e iguala el récord goleador de Klose en la Copa del Mundo en la victoria de Argentina sobre Argelia

Fuente: Globo G1

En su sexta participación en un Mundial, el número 10 lidera a los vigentes campeones en el partido inaugural del Grupo J.

Mbappé anotó dos goles, Haaland también. Pero el día histórico del martes le pertenece a Lionel Messi. El número 10 marcó los tres goles en la victoria de Argentina sobre Argelia en el partido inaugural del Grupo J, convirtiéndose en el máximo goleador histórico de la Copa del Mundo, igualando el récord del alemán Miroslav Klose, ambos con 16 goles . Messi, que debutaba en su sexta edición del torneo, ya era el poseedor del récord de más apariciones en la Copa del Mundo, ahora con 27. También se convirtió en el jugador con más participaciones en goles, superando a Pelé: 24 (16 goles y ocho asistencias), en comparación con las 21 del Rey del Fútbol (12 goles y nueve asistencias). Ah, y Messi también toma la delantera en la tabla de goleadores de la Copa del Mundo 2026 con su hat-trick del martes.

Messi celebra su tercer gol en el partido entre Argentina y Argelia, en el encuentro inaugural del Mundial.

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Messi celebra su tercer gol en el partido entre Argentina y Argelia, en el encuentro inaugural del Mundial (Foto: IMAGN IMAGES vía Reuters/Jay Biggerstaff).

SIGUIENTE RONDA

Argentina regresa a la cancha el lunes a las 14:00 (hora de Brasilia) en Dallas para enfrentarse a Austria, en la segunda jornada del Grupo J. Esa misma noche, Jordania y Argelia se medirán en el otro partido del grupo, en Santa Clara