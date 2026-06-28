Argentina: Milei anuncia al nuevo jefe de Gabinete, tras la salida envuelta en escándalos de Adorni

Diego Santilli, que se desempeñaba como ministro del Interior, afirmó que asume «el desafío más importante» de su vida.

Fuente: https://actualidad.rt.com

El presidente argentino, Javier Milei, anunció este domingo que Diego Santilli será el nuevo jefe de Gabinete, tras la renuncia de Manuel Adorni en medio de una causa por enriquecimiento ilícito y una cascada de escándalos mediáticos.

«Aquí junto al nuevo jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli […] delineando las bases para una transición ordenada del cargo. La jura será el martes a las 16.00«, escribió Milei en X, adjuntando una foto con el funcionario.

Santilli, que se desempeñaba como ministro del Interior, escribió en la plataforma que asume «el desafío más importante» de su vida y se comprometió a trabajar para que el Gobierno «siga haciendo historia» y profundice las reformas estructurales.

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«Creo en los proyectos colectivos, no en los individuales. Por eso voy a trabajar en equipo, junto a un gran Gabinete encabezado por el presidente, con una visión clara y la determinación necesaria para sacar definitivamente a la Argentina del pozo en el que la dejaron», sostuvo, agradeciendo la confianza del mandatario y de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.