Ministro de Defensa pide a las FFAA actuar con serenidad, firmeza y lealtad a la Constitución ante la crisis

“Bolivia espera de ustedes serenidad en la crisis, firmeza en la decisión, humildad en el mando y lealtad absoluta a la Constitución”, afirmó el ministro Justiniano

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El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, convocó este domingo a los nuevos generales y almirantes de las Fuerzas Armadas a ejercer un liderazgo basado en la serenidad, la firmeza y la lealtad absoluta a la Constitución, en momentos en que el país enfrenta una compleja coyuntura caracterizada por bloqueos de caminos, hechos de violencia y afectaciones a la población.

El pronunciamiento fue realizado durante el acto de ascenso de generales y almirantes celebrado en el edificio del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas, ubicado en la zona de Obrajes de la ciudad de La Paz, con la participación del Alto Mando Militar, autoridades civiles y familiares de los oficiales promovidos.

Durante la ceremonia, Justiniano remarcó que asumir un grado superior no representa un privilegio, sino una responsabilidad mayor con el Estado y con el pueblo boliviano.

“Bolivia espera de ustedes serenidad en la crisis, firmeza en la decisión, humildad en el mando y lealtad absoluta a la Constitución”, afirmó la autoridad al dirigirse a los nuevos mandos militares.

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El ministro señaló que el país necesita ver en sus Fuerzas Armadas una institución seria, profesional, respetada y profundamente patriótica, cuya actuación esté guiada por el deber y el mandato constitucional. En ese sentido, sostuvo que la misión militar no responde a intereses particulares ni a coyunturas políticas, sino a la defensa de la soberanía, la integridad territorial, la democracia y la seguridad de todos los bolivianos.

Justiniano hizo referencia a la actual crisis nacional y advirtió que Bolivia atraviesa días difíciles que afectan directamente a miles de familias. Señaló que existen demandas sociales que deben ser escuchadas con respeto, pero enfatizó que ninguna causa puede justificar la violencia ni acciones que pongan en riesgo los derechos de la población.

“Ninguna demanda justifica la violencia. Ningún conflicto justifica someter a la población. Ninguna reivindicación puede estar por encima de la vida, de la libertad, de la democracia y de la Constitución”, expresó.

Asimismo, sostuvo que el Estado tiene la obligación de escuchar y dialogar, pero también de proteger a la ciudadanía y garantizar que las familias bolivianas puedan trabajar, circular, acceder a alimentos, medicamentos y combustible, y vivir en paz.

En ese marco, afirmó que las Fuerzas Armadas cumplen un papel fundamental dentro del orden constitucional y que su misión exige disciplina, profesionalismo, cohesión y claridad moral para comprender que la patria debe estar siempre por encima de cualquier interés individual o sectorial.

La autoridad también destacó que el uniforme militar representa mucho más que autoridad. Según afirmó, simboliza historia, sacrificio y esperanza, además del legado de quienes defendieron la patria en el pasado y de quienes actualmente prestan servicio en fronteras, cuarteles, comunidades y unidades operativas del país.

Finalmente, transmitió a los nuevos generales y almirantes la felicitación del Gobierno nacional y el respaldo institucional a las Fuerzas Armadas, exhortándolos a fortalecer la institución sobre los pilares de la disciplina, el mérito, la legalidad y el servicio a Bolivia.

“Que Bolivia encuentre en ustedes mandos firmes, serenos, profesionales y profundamente comprometidos con la paz, la democracia, la soberanía y la unidad nacional”, concluyó.

Lista de ascendidos

Ejército de Bolivia

– Al grado de General del Ejército: Víctor Hugo Balderrama Quezada.

– Al grado de General de División: Héctor Alejandro Alarcón Antezana.

Fuerza Aérea Boliviana

– Al grado de General de Fuerza Aérea: Gonzalo Edwin Ruiz Cisneros.

– Al grado de General de División Aérea: Sergio Fernando Lora Araoz.

– Al grado de General de Brigada Aérea: Julio Jorge Céspedes Quevedo.

Armada Boliviana

– Al grado de Almirante: Alberto Pío Loza Machaca.

– Al grado de Vicealmirante: Ernesto Adalio Alfaro Palma.