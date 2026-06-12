Mundial 2026: Canadá logra punto histórico ante Bosnia

Los anfitriones logran sacudirse, con un empate, el maleficio de seis derrotas en sus dos mundiales anteriores de 1986 y 2022.

Cyle Larin, segundo a la derecha, celebra con sus compañeros, el gol del empate ante Bosnia en el Estadio Toronto, en Toronto. Foto: Bernadett Szabo/REUTERS

Fuente DW

Un tanto de Cyle Larin avanzada la segunda mitad permitió a Canadá sumar el primer punto de su historia en un Mundial, al empatar 1-1 con Bosnia-Herzegovina este viernes (12.06.2026) en Toronto, en el arranque de la Copa del Mundo 2026 en suelo canadiense.

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Canadá no pudo ganar su primer partido de un Mundial celebrado en su casa, pero con el empate consiguió quitarse en parte el maleficio que le ha acompañado en sus dos anteriores torneos mundialistas, en los que perdió los seis encuentros que disputó.

Fue en el primer duelo del Mundial 2026 en suelo canadiense, donde Larin, en el 78′, envió un tiro desde la entrada del área, rodeado de rivales, para equilibrar un partido donde los europeos se habían adelantado en el 21′ con un gol de cabeza de Jovo Lukic en un córner.

«Marco cuando Canadá me necesita, siempre lo hice. Tenemos ahora que seguir concentrados. Estamos jugando en casa, tenemos que ir al máximo», declaró Larin.

Este reparto de puntos abre un Grupo B en el que Suiza y Qatar miden fuerzas este sábado en San Francisco.

Después de contar por derrotas sus seis partidos mundialistas anteriores, los tres de 1986 y los tres de 2022, Canadá rompió esa mala racha con un punto festejado en la grada casi como un triunfo por el actor Ryan Reynolds y el resto de la marea roja.

En la costa oeste canadiense, miles de aficionados que acudieron a las proyecciones públicas del partido en el centro de Vancouver, vieron a Larin entrar desde el banquillo para conseguir el gol del empate, y los locales ya esperan con ilusión su próximo partido contra Qatar en el estadio BC Place de la ciudad.