Por qué Cabo Verde es la mayor sensación en el Mundial que ahora desafía a Messi

Fuente: https://actualidad.rt.com

Cabo Verde hizo historia al convertirse en la nación más pequeña en clasificarse a la fase eliminatoria de una Copa Mundial masculina, que también es su debut.

El conjunto africano aseguró su presencia en los dieciseisavos de final tras finalizar segundo del Grupo H, luego de empatar con Arabia Saudita (0-0), Uruguay (2-2) y España (0-0), quien, cabe destacar, es la actual campeona de Europa, tras conquistar el torneo en 2024. Estos resultados le permitieron avanzar sin conseguir una victoria.

Un detalle interesante de la selección de Cabo Verde es que la Federación de Fútbol del país utilizó LinkedIn para buscar y reclutar jugadores. El primer reclutado fue Roberto Lopes, con padre caboverdiano pero nacido en Dublín, que jugaba en la liga irlandesa.

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«Al ver el mensaje pensé que era spam», confesó Lopes en su momento. Tras un segundo intento, el diálogo prosperó y Lopes se sumó a la selección. El experimento se repitió y, con el tiempo, se fue conformando una base de jugadores que hoy conforman un equipo competitivo y mundialista. La mayoría de los que lograron la histórica clasificación para el Mundial nacieron en suelo europeo.

Desafío contra Argentina

Uno de los grandes protagonistas de la campaña ha sido el portero de 40 años, Josimar José Évora Dias, más conocido como ‘Vozinha’, quien se convirtió en una sensación mundial tras su actuación frente a España. El guardameta realizó siete atajadas en aquel encuentro y, según los datos difundidos, pasó de tener unos 50.000 seguidores en redes sociales a superar los 17 millones.

«No creo que ninguno de nosotros soñara con esto», afirmó Vozinha el viernes tras la clasificación. «Pero sabemos que tenemos mucha calidad. Clasificarnos para la siguiente ronda hoy es sumamente gratificante para nosotros. Es un sueño para cualquier jugador enfrentarse a Argentina y a Messi», agregó el arquero.

Los ‘Tiburones Azules’, oriundos de un archipiélago ubicado frente a la costa occidental de África con una población de aproximadamente 525.000 habitantes y que fue colonia portuguesa hasta 1975, disputarán ahora un histórico duelo contra Argentina y Lionel Messi el próximo 3 de julio en Miami.