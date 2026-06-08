Postergan audiencia de los cinco aprehendidos en San Julián: Fiscalía pedirá 180 días de cárcel

Santa Cruz. La audiencia cautelar fue suspendida para este lunes a las 15:00 horas debido a la falta de defensa para los imputados. Se los acusa de terrorismo y tentativa de homicidio tras el violento enfrentamiento que dejó seis policías heridos.

Fuente: Red Uno

Milen Saavedra

La audiencia de medidas cautelares de las cinco personas aprehendidas durante el violento operativo de desbloqueo en el municipio de San Julián fue postergada. El acto procesal, que inicialmente debía instalarse a las 17:00 horas de este pasado domingo en el piso 14 del Palacio de Justicia, fue suspendido debido a la falta de defensa técnica para los imputados. Ante este inconveniente, la autoridad jurisdiccional reprogramó la sesión para este lunes a las 3:00 de la tarde.

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El Ministerio Público ya presentó la imputación formal contra los cinco civiles, atribuyéndoles la presunta comisión de al menos cuatro delitos graves: asociación delictuosa, terrorismo, porte y portación ilegal de armas de fuego, y tentativa de homicidio.

Debido a la gravedad de los cargos y el riesgo de fuga u obstaculización, la Fiscalía adelantó que solicitará la detención preventiva de todos los imputados por un lapso de 180 días en el centro de rehabilitación de Palmasola, tiempo en el cual se desarrollará la etapa preparatoria de la investigación.

Seis policías heridos sostienen la acusación

La severidad de los delitos imputados responde directamente al saldo que dejaron los enfrentamientos armados durante las primeras horas del pasado sábado. El operativo de desbloqueo derivó en un escenario de alta violencia donde seis efectivos policiales resultaron con heridas graves.

Las investigaciones preliminares se centran en el uso de armamento contra las fuerzas del orden, tomando en cuenta las lesiones específicas del contingente policial:

Tres uniformados presentan impactos de proyectil de arma de fuego localizados en extremidades superiores (brazo y hombro).

Un efectivo policial permanece en estado crítico dentro de la Unidad de Terapia Intensiva tras haber recibido un disparo en la cabeza.

San Julián cumple 25 días de bloqueo

Con este caso, el Ministerio Público busca no solo definir la situación jurídica de los actuales aprehendidos, sino también determinar si existen más personas vinculadas a los ataques armados.

El conflicto en la zona se mantiene inalterable. El municipio de San Julián cumple hoy su vigésimo quinto día de bloqueo indefinido, manteniendo completamente interrumpida la transitabilidad en la ruta principal que conecta al departamento de Santa Cruz con el departamento del Beni. La población y las partes en conflicto aguardan el inicio de la audiencia de mañana para conocer el rumbo legal que tomará este caso.