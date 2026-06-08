Semana clave para el Gobierno de Paz; el gabinete se reunirá para analizar el conflicto con la ley de estados de excepción en la agenda

El ministro Óscar Mario Justiniano informó el domingo que el gabinete de ministros aguarda instrucciones del presidente Paz para definir los pasos que asumirá el Gobierno

Por: eju.tv

Es una semana clave para el Gobierno de Rodrigo Paz, que enfrenta con este lunes 39 días de movilizaciones que dejan millonarias afectaciones al país, que ya superan los $us 2.000 millones.

En un mensaje publicado en la red social X, el mandatario agradeció a los bolivianos por su «resistencia y la fortaleza en estos momentos difíciles» e informó que su Gobierno seguirá trabajando con firmeza «hasta devolver tranquilidad a cada hogar y la estabilidad que Bolivia merece».

El ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Mario Justiniano, informó el domingo que el gabinete de ministros aguarda instrucciones del presidente Paz para definir los pasos que asumirá el Gobierno, luego que en la madrugada la Cámara de Diputados aprobara y sancionara el proyecto de ley que regula el Estado de excepción.

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El Gobierno de Paz desarrolla la reunión de gabinete cada lunes. Se prevé que en las próximas horas se comunique los alcances de este trabajo. Para declarar la medida, el mandatario debe firmar un decreto que luego debe ser aprobado por el Legislativo.

El sábado, en la localidad cruceña de San Julián, la Policía identificó a personas armadas en medio del operativo de desbloqueo. Resultaron heridos seis policías, cuatro de ellos por impacto de bala y, además, quemaron un puesto policial.

La ley

La norma fue remitida al Órgano Ejecutivo para su promulgación. Hasta las 06.00 de este lunes no estaba publicada en la Gaceta Oficial.

La ley regula los Estados de Excepción y busca garantizar la conservación del orden público interno, la vigencia de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política del Estado (CPE) y la protección de la ciudadanía ante amenazas externas, conmociones internas o desastres naturales.

El documento, compuesto por 27 artículos, tiene por objeto regular los Estados de Excepción conforme a lo establecido en el parágrafo III del Artículo 139 de la CPE.

Asimismo, establece su finalidad, ámbito territorial y principios rectores, en el marco de la constitucionalidad, proporcionalidad, necesidad, subsidiariedad, no discriminación, presunción de legitimidad, temporalidad, gradualidad, uso diferenciado de la fuerza y buena fe.

Además, garantiza la vigencia de los derechos fundamentales y determina la participación de la Policía Boliviana, las Fuerzas Armadas y el Ministerio Público durante su aplicación.

El presidente Paz anunció que esta medida establece una acción humanitaria ante los consecuencias que dejan las movilizaciones y bloqueo de caminos en varios puntos del país, aunque las regiones más afectadas son La Paz y Cochabamba.

El Gobierno apunta a los seguidores de Evo Morales de violar los derechos humanos de la población.

Además de los evistas, se movilizan los sectores de la Central Obrera Boliviana (COB) y campesinos de la Federación Túpac Katari.

El Alto y La Paz

El fin de semana, el presidente se refirió a La Paz y El Alto afirmando que estas ciudades «enfrentan todavía momentos difíciles», sin embargo, sostuvo que la búsqueda e insistencia en el diálogo de parte de su gestión está dando resultados, pero «aún queda mucho por hacer».

«Empiezan a registrarse avances concretos fruto del trabajo y del diálogo con quienes sí apuestan por un futuro mejor para Bolivia», escribió el presidente en su mensaje al país.

Sobre la escasez de combustible, Paz Pereira informó que «en los últimos días ingresaron más de un millón de litros de gasolina y 40 mil garrafas de gas para La Paz y El Alto, aliviando poco a poco una situación que ha golpeado a muchas familias bolivianas».