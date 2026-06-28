Suben a 78 los muertos en minas en el Departamento de Potosí

El rescate de cuerpos en una mina de Potosí. El Potosí

Fuente: https://elpotosi.net

A dos días de llegar a medio año ya se reportó 78 muertos en los yacimientos mineros, lo cual desnuda los altos niveles de inseguridad industrial vigentes, especialmente en las minas de las cooperativas mineras.

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El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Henry Torrico, dio a conocer que en pasadas horas se registró tres nuevos casos de muerte en mina, el primero de los cuales corresponde al fallecimiento de un joven minero que se encontró con el gas en yacimiento en Mina Metalúrgica Reserva.

Otro caso se dio en la Cooperativa Minera Jayaquila en la que un trabajador de 21 años y otro de 19 fallecieron dentro de una galería debido a la presencia de gas de mina.

Con esos tres casos, la cantidad de muertos en mina asciende a 78 lo cual constituye un indicador alarmante sobre los altos niveles de inseguridad laboral.

CAUSAS

La Unidad de Bomberos Caracoles Potosí informó que se encara procesos de capacitación a los mineros para evitar más muertes en mina, pero, lamentablemente, debido a las condiciones de inestabilidad de los yacimientos y la presencia de gas en interior de las galerías, la cantidad de víctimas fatales continúa subiendo.

La principal causa de muerte al interior de las minas privadas y cooperativizadas es la presencia de gas, que es conocido por los trabajadores como “bochorno”, el cual les aturde y en pocos mineros afecta su sistema respiratorio cortando la respiración.

Otro factor de muerte al interior de los socavones es el deterioro de la estructura rocosa y la existencia de inestabilidad en la parte superior de las galerías por lo que muchos fallecen por la caída de planchones o rocas.

El tercer factor de muerte es la existencia de vacíos a pique, lo que se denomina espacios entre niveles a los cuales muchos suelen caer y son sacados ya sin vida.

MUJERES

En el pasado, las mujeres no ingresaban a las minas porque se consideraba que su presencia ahuyentaba el mineral, pero, poco a poco, esa creencia se fue eliminando y hoy hay socias cooperativistas que trabajan al interior mina, pero también trabajadoras.