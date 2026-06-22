Tarija: Sujeto es detenido por intento de violación a una menor

El sindicado estará recluido preventivamente en la Carceleta Pública de esa jurisdicción, mientras se realizan todas las pericias para esclarecer el caso.

Fuente: El País

Un sujeto identificado como Enrique M. C. fue detenido preventivamente luego de que en pasados días fuera denunciado por presuntamente haber tratado de violar a una menor de 12 años de edad en el municipio de Entre Ríos, provincia O’Connor. La madre de la víctima sorprendió al sindicado y logró rescatar a su hija.

El proceso se encuentra en etapa preparatoria para la recolección de todos los elementos que permitan esclarecer el hecho.

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Denuncia

El fiscal departamental, José Ernesto Mogro, declaró que el hecho ocurrió en la capital entrerriana. Sin embargo, evitó dar mayores detalles debido a que está vigente una reserva para resguardad la identidad de la víctima y el avance de las pesquisas.

Lo que sí trascendió fue que el hombre habría tratado de retener a la menor en el ambiente de un inmueble para cometer la vejación, pero ella gritó tan fuerte como pudo pidiendo auxilio. Fue su madre quien intervino para auxiliarla y luego dar parte a las autoridades que luego procedieron a la captura del sindicado.

Posteriormente fue imputado formalmente y se lo sometió a una audiencia de medidas cautelares, en la que se definió su reclusión preventiva en la carceleta pública del municipio de Entre Ríos.

«La Fiscalía presentó suficientes elementos de convicción que demuestran la presunta participación del imputado en el hecho», señaló Mogro al mencionar que en la audiencia se demostró la probabilidad de autoría y los riesgos procesales. Culminada dicha audiencia, el sujeto fue trasladado bajo estricta custodia policial al centro penitenciario.

El representante del Ministerio Público agregó que durante los siguientes meses, mientras el sospechoso esté detenido, los investigadores a cargo del caso tendrán la tarea de recopilar todos los elementos probatorios que determinen el avance a un posible juicio oral y una consiguiente obtención de una sentencia condenatoria.

Esas acciones incluyen la entrevista a la menor en cámara Gesell y la evaluación psicosocial de la víctima. No se descarta que la víctima requiera de contención terapéutica para superar el trauma de haber pasado por este tipo de agresión.