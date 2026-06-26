Unos 100 ajedrecistas participarán este domingo en el Intercolegial Casa Argentina

El tradicional torneo se desarrollará en La Paz, tendrá dos modalidades de competencia y estará dividido en seis categorías

Fuente: Federación Boliviana de Ajedrez

Con la participación de aproximadamente 100 ajedrecistas, este domingo se llevará adelante la sexta edición del Torneo Intercolegial Casa Argentina 2026 en La Paz, donde estarán en disputa dos modalidades: Rapid y Blitz.

Este certamen, que ya se volvió tradicional en la sede de Gobierno y es organizado de forma conjunta entre el Club Blitz y Casa Argentina, entregará como premio principal un trofeo rotativo para la unidad educativa ganadora.

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“Para este torneo esperamos tener unos 100 ajedrecistas entre todas las categorías”, dijo el Maestro Nacional (MN) Kevin Celis, representante del Club Blitz.

El torneo

Habrá dos modalidades de competencia: Rapid (a 7 rondas de 10 minutos) y Blitz (a 9 rondas de 5 minutos).

Estarán habilitadas seis categorías: Baby Chess (de kínder a primero de Primaria), Primaria A (segundo y tercero de Primaria), Primaria B (de cuarto a sexto), Secundaria A (de primero a tercero), Secundaria B (de cuarto a sexto) y Magistral (para jugadores con Elo Fide),

El torneo se disputará en instalaciones de Casa Argentina: zona de Sopocachi, avenida 6 de Agosto, casi esquina Pedro Salazar #2535.

El costo de inscripción es de 55 bolivianos para el torneo Rapid, 40 para el Blitz y 70 por ambos.

Los interesados en registrarse deberán llamar a Celis: 77428019.

Como premios, aparte del trofeo rotativo, también se entregarán copas a los ganadores de cada categoría, además de medallas y diplomas a los tres primeros de cada grupo.

Serán repartidos en total 14 trofeos, 100 medallas y el trofeo rotativo para el campeón.