ALD y Brigada Parlamentaria Cruceña respaldan al sector forestal y piden no dañar su reputación

La Asamblea Legislativa Departamental (ALD) y la Brigada Parlamentaria Cruceña emitieron, por separado, pronunciamientos en los que expresaron su respaldo al sector forestal, luego de que este fuera objeto de duras críticas por las recientes incautaciones de madera presuntamente impregnada con droga.

Los pronunciamientos surgieron después de que el fiscal general del Estado, Róger Mariaca, informara quepara la presencia de cocaína. Es decir, no se determinó que en el interior de la madera se transportaran sustancias controladas.

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“Diferentes pericias realizadas dieron un falso positivo. Eso quiere decir que no se determinó el tráfico de sustancias controladas en las maderas, tanto en Bolivia como en otros países”, afirmó Mariaca en La Paz.

Ante ese informe, la presidenta de la ALD, María René Álvarez, manifestó que esta situación obliga a actuar con responsabilidad institucional y a evitar la estigmatización de todo un sector productivo mientras las investigaciones continúan y se determina la eventual responsabilidad de personas específicas.

Asimismo, sostuvo que ninguna investigación puede convertirse en un mecanismo que “dañe injustamente la reputación de la producción forestal boliviana, afecte las exportaciones o ponga en riesgo miles de fuentes de empleo y el sustento de familias que trabajan dentro del marco de la ley”.

“La Cámara Forestal y los productores cruceños representan uno de los pilares del desarrollo económico del departamento. Defenderlos no significa tolerar la ilegalidad, significa exigir que la responsabilidad penal sea individual y nunca colectiva. Si existen responsables, que sean investigados y sancionados con todo el peso de la ley; pero si las pruebas científicas no respaldan determinadas afirmaciones, corresponde rectificar con la misma contundencia con la que se difundieron las denuncias”, aseguró Álvarez.

Finalmente, reafirmó su compromiso con la construcción de una agenda legislativa que fortalezca la seguridad jurídica, la producción, las exportaciones y la consolidación de las autonomías departamentales.

Por su parte, el presidente de la Brigada Parlamentaria Cruceña, Fernando Pareja, expresó su respaldo al sector forestal, al que calificó como un pilar del motor económico del país, y a los miles de familias que dependen de esta actividad para su sustento.

“Respaldamos una lucha frontal contra el narcotráfico, pero también defendemos el respeto al debido proceso, la presunción de inocencia y la responsabilidad individual. Ningún sector productivo puede ser estigmatizado sin pruebas concluyentes”, remarcó Pareja.

El legislador también reafirmó su compromiso con la producción, el empleo, las exportaciones y la seguridad jurídica, además de promover la unidad, el diálogo y el respeto institucional como pilares para el desarrollo de Santa Cruz y del país.