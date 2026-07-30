Analista atribuye la presión sobre el dólar al mercado mayorista y al exceso de demanda de importadores

Chávez afirmó que la cotización de la divisa responde principalmente a las operaciones entre grandes importadores y exportadores, y no a las compras de pequeños ahorristas en plataformas digitales.

eju.tv / Video: LHP

El economista Gonzalo Chávez sostuvo que el incremento del tipo de cambio responde principalmente al comportamiento del mercado mayorista de divisas, donde las necesidades de dólares para financiar importaciones superan la oferta disponible proveniente de las exportaciones.

El analista explicó que el mercado que determina la cotización del dólar está conformado por grandes operaciones entre empresas importadoras y exportadoras, mientras que las compras de pequeñas cantidades de divisas por parte de particulares tienen una incidencia limitada sobre la formación del precio.

«Hay dos mercados, el mercado mayorista y el mercado minorista. Este dólar que tú estás viendo subir, en gran medida está influenciado por el mercado mayorista», afirmó.

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Chávez explicó que la principal presión proviene del desequilibrio entre la demanda de divisas para importar bienes y la oferta de dólares generada por las exportaciones, situación que se agravó tras los 53 días de bloqueos que afectaron el comercio exterior.

«Lo que está ocurriendo en el mercado es que las necesidades de dólares para importaciones son mayores que las ofertas de dólares. Esta inflexión podría darse porque hemos estado 53 días sin poder exportar», sostuvo.

La cotización del dólar subió en los últimos días. Foto referencial Erbol

El economista descartó que las operaciones realizadas por pequeños compradores en plataformas digitales sean las responsables del comportamiento del tipo de cambio y remarcó que el volumen de esas transacciones es reducido frente al movimiento diario del mercado mayorista.

«No son los 1.000 dólares que te compras en Binance o en alguna otra plataforma. Ese es el mercado minorista, que sigue parcialmente, pero que es relativamente pequeño», explicó.

Finalmente, indicó que una eventual llegada de nuevos recursos externos podría modificar las expectativas de los operadores económicos y contribuir a estabilizar el mercado cambiario, aunque insistió en que ese efecto dependerá de que los dólares ingresen efectivamente a la economía.

«Con esta posible oferta de más dólares, puede ser que te deje eso fuera de juego», afirmó.