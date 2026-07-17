Anapo presenta nueva variedad de trigo y destaca avances biotecnológicos para mejorar rendimiento de cultivos

La semilla Génesis, desarrollada tras más de siete años de investigación, ofrece un alto potencial de rendimiento y resistencia a enfermedades como la piricularia, la mancha por Bipolaris y la roya.

Técnicos de Anapo examinan espigas de trigo / Brújula Digital

Fuente: Brújula Digital

La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) inauguró este viernes la XXXIII versión del Día Nacional del Trigo en el municipio de Cuatro Cañadas, Santa Cruz.

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El gerente técnico Richard Trujillo explicó que el encuentro se desarrolla en una de las principales zonas productoras del departamento, conformada por Pailón, Cuatro Cañadas y San Julián, donde se concentra alrededor del 80 % del área sembrada de trigo a nivel nacional.

“Son 33 años que venimos organizando el Día Nacional del Trigo. Aquí no solo mostramos variedades de trigo, sino también cultivos de rotación como sorgo, girasol y maíz, además de manejo de suelos, fertilización, paquetes tecnológicos y maquinaria agrícola”, afirmó.

La principal novedad presentada por Anapo este año fue el lanzamiento de la variedad de trigo Génesis, desarrollada tras más de siete años de investigación. Según Trujillo, esta semilla ofrece un alto potencial de rendimiento y resistencia a enfermedades como la piricularia, la mancha por Bipolaris y la roya; además tiene tolerancia al desgrane provocado por los fuertes vientos que afectan a Santa Cruz.

El ejecutivo indicó que la nueva variedad estará disponible para los productores en la próxima campaña agrícola y permitirá mejorar la productividad del cultivo en distintas zonas del departamento.

Respecto a las alertas por vientos, Trujillo señaló que la cosecha de invierno recién comienza y que aún no existe una evaluación sobre posibles daños, aunque Anapo brinda asistencia técnica para reducir las pérdidas ocasionadas por el desgrane.

Por su parte, el técnico del Programa de Mejoramiento Genético de Anapo Sandro Cárdenas destacó la importancia de la reciente aprobación de la tecnología HB4, diseñada para mejorar la tolerancia de los cultivos a condiciones de sequía.

Explicó que, aunque la tecnología ya fue autorizada, todavía serán necesarios entre uno y dos años de pruebas de adaptabilidad en diferentes regiones antes de que pueda ser utilizada comercialmente por los productores. Cárdenas estimó que esta innovación podría incrementar la productividad entre 15 % y 20 % en zonas con déficit hídrico, al reducir el impacto de las altas temperaturas y la pérdida de humedad en los suelos. Asimismo, advirtió que Bolivia atraviesa una caída en la producción de trigo. Señaló que actualmente el país solo logra cubrir entre 10 % y 11 % de la demanda interna, cuando hace algunos años alcanzaba entre el 20 % y 25 %.

Según el especialista, la disminución de la superficie cultivada responde principalmente a problemas de sequía y a factores económicos que han reducido el atractivo del cultivo para los productores, por lo que consideró que la incorporación de nuevas variedades y herramientas biotecnológicas será clave para recuperar la producción nacional y reducir la dependencia de las importaciones.